«Wir waren nicht auf dem Platz, das tut uns leid» – die Stimmen nach dem Achtelfinal-Aus

«Wir haben nicht die Mentalität auf den Platz gebracht, die wir sonst gewöhnt sind. Es ist ein bitterer Abend heute.



Wir haben ihnen viel Räume gelassen, ein zwei Situationen, in denen ich nicht gut ausgesehen habe. Es hat mehrere Situationen gegeben, in denen es nicht gepasst hat und dann wird es schwierig gegen einen solchen Gegner.



Ich war in den letzten Wochen gefordert, es war turbulent. Ein Auf und Ab. Ich war froh, dass der Fuss gehalten hat, dann kam die Krankheit. Aber ich habe mich trotzdem gut gefühlt, sonst hätte ich hier nicht gespielt. Es war aber keine gute Leistung von mir.



Gedanken zu meiner Zukunft in der Nati habe ich mir noch nicht gemacht. Ich habe viel Energie in dieses Spiel hineingesteckt, wir wollten der Schweiz einen schönen Fussballabend bescheren, und das ist leider nicht gelungen.