Pablo Sarabia schiesst im Old Trafford das Tor des Tages. Bild: keystone

Sarabia versenkt ManUtd mit Traum-Freistoss – Arsenal feiert Kantersieg

Bundesliga

Augsburg – Eintracht Frankfurt 0:0

30'660 Zuschauer. - Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger. Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Premier League

Manchester United – Wolverhampton 0:1

Nach dem dramatischen Einzug in die Halbfinals der Europa League war bei Manchester United wieder trister Liga-Alltag angesagt. Im Old Trafford kassierte der Rekordmeister die nächste Niederlage. Pablo Sarabia schoss die Wolverhampton Wanderers mit einem herrlichen Freistoss zum 1:0-Auswärtssieg in diesem Duell zweier Teams aus dem hinteren Mittelfeld.

Manchester United – Wolverhampton Wanderers 0:1 (0:0)

Tor: 77. Sarabia 0:1.

Ipswich Town – Arsenal 0:4 (0:2)

Tore: 14. Trossard 0:1. 28. Martinelli 0:2. 69. Trossard 0:3. 88. Nwaneri 0:4. - Bemerkung: 32. Rote Karte gegen Davis (Ipswich Town).

Fulham – Chelsea 1:2 (1:0)

Tore: 20. Iwobi 1:0. 83. George 1:1. 93. Neto 1:2.

Serie A

La Liga

Barça wochenlang ohne Lewandowski

Der FC Barcelona muss im Meisterschafts-Endspurt und in den Halbfinals der Champions League ohne seinen Torjäger auskommen. Robert Lewandowski (40 Tore in 48 Saisonspielen) hat sich am Samstag beim 4:3-Sieg gegen Celta Vigo verletzt.

Lewandowski verlässt das Feld. Bild: keystone

Laut dem Klub zog sich der Pole eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zu. Lewandowski werde wohl rund drei Wochen ausfallen, schreibt Barça.

Valladolid – Osasuna 2:3 (0:2)

Tore: 9. Budimir 0:1. 34. Garcia 0:2. 49. Moro 1:2. 60. Budimir (Penalty) 1:3. 66. Sylla (Penalty) 2:3. - Bemerkungen: Valladolid ohne Cömert (Ersatz).

Ligue 1

(ram/sda)