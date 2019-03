Sport

FA Cup: ManUnited fliegt raus – City rettet sich spät



Fussball in England FA Cup, Viertelfinals: Watford – Crystal Palace 2:1 (1:0)

Swansea – ManCity 2:3 (2:0)

Wolverhampton – ManUnited 2:1 (0:0) Premier League, 31. Runde: Bournemouth – Newcastle 2:2 (0:1)

West Ham – Huddersfield 4:3 (1:2)

Burnley – Leicester 1:2 (1:1)

ManUnited fliegt aus dem FA Cup – ManCity zieht den Kopf noch aus der Schlinge

Swansea – ManUnited 2:1

Manchester United ist im englischen Cup im Viertelfinal ausgeschieden. Der 12-fache Sieger unterliegt in Wolverhampton mit 1:2 und kassiert damit die dritte Niederlage unter dem im Dezember verpflichteten Coach Ole Gunnar Solskjaer. Der Mexikaner Raul Jimenez und der Portugiese Diogo Jota schiessen den Aussenseiter in der zweiten Halbzeit eine Runde weiter. Erst in der 95. Minute gelingt Marcus Rashford der Anschlusstreffer für die United.

Wolverhampton, das 1960 den letzten von vier Cupsiegen gefeiert hat, spielt seit dem Aufstieg in die Premier League im letzten Sommer eine bemerkenswert gute Saison. In der Meisterschaft belegt die Mannschaft von Nuno Espirito Santo den 7. Platz.

Swansea – ManCity 2:3

Manchester City hat im Viertelfinal des FA-Cups eine Blamage gerade noch abgewendet. Beim Zweitligisten Swansea City kommt der Tabellenführer der Premier League zu einem hart erkämpften 3:2-Erfolg.

Matt Grimes und Bersant Celina bringen den Aussenseiter bis zur 30. Minute mit 2:0 in Führung. Bernardo Silva gelingt erst in der 69. Minute der Anschlusstreffer. Ein unglückliches Eigentor von Swansea-Keeper Kristoffer Nordfeldt nach Elfmeter-Fehlschuss des eingewechselten Sergio Agüero sorgt in der 78. Minute für den Ausgleich. Der Argentinier stellt dann zwei Minuten vor dem Ende das Weiterkommen der «Citizens» sicher.

Bournemouth – Newcastle 2:2

Ohne den gelb-gesperrten Fabian Schär holt Newcastle United in der Premier League bei Bournemouth einen glücklichen Punkt. Erst ist der 94. Minute trifft Matt Richie für die «Magpies» zum 2:2-Ausgleich. Kurz vor der Pause war das Team von Rafael Benitez durch Salomon Rondon mit 1:0 in Führung gegangen, Bournemouth drehte das Geschehen dank eine Doppelpacks von Joshua King zwischenzeitlich.

Die Tabelle

bild: screenshot srf

