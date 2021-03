FCB-Machtstreit vertagt: Degens superprovisorische Massnahme blockiert eine Entscheidung

Der Suezkanal ist wieder frei: «Ever Given» bewegt sich vom Ufer weg

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Riesen-Containerschiff «Ever Given» ist nach offiziellen Angaben wieder frei.

Das Heck des riesigen Containerschiffs «Ever Given», das seit rund einer Woche den Suezkanal blockiert, wurde laut offiziellen Angaben und mehreren Medienberichten zufolge befreit: «Das Schiff bewegt sich (...) und das Schiffshorn dröhnt, es klingt nach einer Feier», schreibt etwa der NBC-Korrespondent Raf Sanchez auf Twitter.

Der Kanalbetreiber SCA teilte am Montag mit, dass der Verkehr in der für die globale Schifffahrt so wichtigen Wasserstrasse wieder aufgenommen werde.

Die ungünstige …