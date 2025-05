Die USA gewinnt gegen Norwegen erst in der Verlängerung. Bild: keystone

Trotz 5:1-Führung: Das US-Team lässt gegen Norwegen einen Punkt liegen

Gruppe A

Slowakei – Frankreich 2:1

Die Slowakei besiegt Frankreich ohne zu überzeugen knapp mit 2:1. Im letzten Drittel erzielte Mislav Rosandic elf Minuten vor Schluss den entscheidenden Treffer, die Franzosen fanden daraufhin keine Antwort mehr und verlieren auch das vierte Spiel an dieser WM.

Die Tabelle:

Gruppe B

USA – Norwegen 6:5 n.V.

Die USA lassen in der Schweizer Gruppe an der WM in Dänemark und Schweden gegen Norwegen einen Punkt liegen.

Die Amerikaner brachten in Herning eine 5:1-Führung nach 23 Minuten nicht über die Runden und mussten noch den 5:5-Ausgleich hinnehmen. Zweimal Stian Solberg und je einmal Martin Ronnild und Noah Steen sorgten für die grosse Sensation. Das 5:5 fiel erst 87 Sekunden vor der Schlusssirene. Für Norwegen ist es im vierten Spiel der erste Punkt an der diesjährigen Weltmeisterschaft. Zuvor gingen die Skandinavier gegen Kasachstan, Tschechien und Norwegen nach bereits 60 Minuten als Verlierer vom Eis.

Der Siegtreffer gelang den USA dann doch noch. Tage Thompson traf in der fünften Minute der Verlängerung im Powerplay. Damit gewinnen die Amerikaner zum drittemal an dieser WM, einzig gegen die Schweiz gab es für das US-Team eine Niederlage