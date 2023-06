Der bisherige Winterthur-Trainer Bruno Berner folgt bei den Grasshoppers auf Giorgio Contini. Bild: keystone

Fix: Bruno Berner übernimmt bei GC

Was bereits vermutet wurde, ist nun offiziell. Bruno Berner ist der neue Trainer von GC, wie der Zürcher Klub am Freitagnachmittag bekannt gab. Der 45-Jährige übernimmt das Team vom abtretenden Giorgio Contini. In der abgelaufenen Saison trainierte Berner den FC Winterthur und führte den Aufsteiger zum direkten Klassenerhalt.

Berner kehrt damit zum Klub zurück, bei dem er seine Karriere als Spieler 1997 begann und bis 2002 spielte, bevor er zum SC Freiburg wechselte und direkt den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Bei GC spielte er unter anderem mit dem jetzigen Sportchef Bernt Haas zusammen. Haas freut sich darüber, «dass wir den absoluten Wunschkandidaten verpflichten konnten». Berner bringe die GC-DNA mit und wisse ganz genau, «was es bedeutet, für diese Farben spielen zu dürfen».

Auch beim künftigen Trainer ist die Vorfreude gross. Das Ziel einer nachhaltigen und erfolgreichen Zukunft soll «mit viel Leidenschaft und harter Arbeit» erreicht werden.

Contini war «wegen fehlender Strategie» freiwillig von seinem Amt zurückgetreten. GC beendete die Super-League-Saison auf dem 7. Platz.

(nih)