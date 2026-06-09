Christian Eriksen kurz vor seinem Zusammenbruch im Testspiel gegen die Ukraine vom 7. Juni 2026. Bild: keystone

Christian Eriksen: nach erneutem Zusammenbruch kommt nun Rücktrittsforderung

Der Sport ist für Christian Eriksen derzeit komplett Nebensache. Zum zweiten Mal ist er auf dem Feld zusammengebrochen. Nun gibt es eine Aufforderung zum Rücktritt.

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Christian Eriksen hat nach seinem erneuten Zusammenbruch auf dem Spielfeld eine Rücktrittsforderung erhalten. Der frühere dänische Nationalspieler Thomas Gravesen sprach sich dafür aus, dass der Profi des VfL Wolfsburg seine Karriere beendet.

«Hier geht es nicht mehr um die Karriere. Hier geht es ums Leben. Es ist das Leben von Christian Eriksen, das auf dem Spiel steht», sagte Gravesen beim Streamingdienst Viaplay.

Eriksen war am Wochenende während eines Länderspiels von Dänemark gegen die Ukraine kollabiert. Der Vorfall ereignete sich fast genau fünf Jahre nach seinem Zusammenbruch bei der Europameisterschaft 2021. Inzwischen gab der Mittelfeldspieler selbst Entwarnung und teilte mit, dass es ihm gut gehe. Gravesen begründete seine Forderung auch mit den Auswirkungen auf das private Umfeld des 34-Jährigen.

«Ich habe gesehen, wie seine Frau wieder auf den Platz gestürmt ist. In welche Lage bringt er sie damit?», sagte der frühere Profi, der in Deutschland auch für den Hamburger SV spielte. Eriksens Ehefrau hatte beide Zusammenbrüche im Stadion miterlebt.

«Man muss über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Fussball ist völlig nebensächlich, wenn so etwas passiert», sagte Gravesen weiter. Zugleich nahm er den dänischen Fussballverband in die Pflicht. Dieser solle Eriksen notfalls zu einem Karriereende bewegen.

Eriksen: «Mir geht es gut»

In seiner Stellungnahme nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ging Eriksen jedoch nicht auf seine sportliche Zukunft ein.

Der «Schock» habe grosse Auswirkungen auf ihn und seine Familie gehabt. Zugleich erklärte er: «Aber ich möchte allen versichern, dass dies eine andere Situation war als das, was 2021 passiert ist. Mir geht es gut, und meine Genesung hat bereits begonnen.»

Bei der EM 2021 hatte Eriksen auf dem Platz einen Herzstillstand erlitten und musste wiederbelebt werden. Später wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt. Der Mittelfeldspieler steht beim VfL Wolfsburg noch bis 2027 unter Vertrag. Für die WM hatte sich Dänemark nicht qualifiziert.

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