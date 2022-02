«Ich schäme mich zutiefst» – Beben bei Ajax Amsterdam wegen Marc Overmars

Marc Overmars tritt bei Ajax Amsterdam zurück. Bild: keystone

Der niederländische Fussball wird gerade durchgeschüttelt. In der Nacht auf Montag teilte Ajax Amsterdam mit, dass Sportdirektor Marc Overmars den Verein per sofort verlassen wird. Der 48-Jährige amtete zehn Jahre beim Traditionsverein und galt als Baumeister des grossen Erfolgs in den vergangenen Saisons.

Der Grund für die Trennung: Overmars hat eine «Reihe von unangemessenen Nachrichten über einen längeren Zeitraum an mehrere weibliche Kolleginnen geschickt». Dies schreibt Ajax Amsterdam in einem Statement. Der Club schreibt weiter, es sei der Entscheid von Overmars gewesen, Ajax zu verlassen.

Overmars, der selber auf eine erfolgreiche Karriere als Club- und Nationalspieler zurückblicken kann, lässt sich wie folgt zitieren: «Ich schäme mich zutiefst. Letzte Woche wurde ich mit Berichten über mein Verhalten konfrontiert. Und wie das bei anderen ankam. Leider habe ich nicht gemerkt, dass ich damit die Grenzen überschritten habe, aber das wurde mir in den letzten Tagen deutlich gemacht.»

Er habe plötzlich enormen Druck gespürt, so Overmars weiter. «Ich entschuldige mich. Für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten sicherlich inakzeptabel.» Dies sehe er unterdessen auch ein, was aber leider zu spät sei, so Overmars. «Ich sehe keine andere Möglichkeit, als bei Ajax aufzuhören.»

Über den Inhalt der Textnachrichten gibt es momentan keine weiteren Informationen. Es ist nicht bekannt, ob auch Fotos verschickt wurden.

«Vermutlich der beste Fussball-Direktor, den Ajax je hatte»

Der Vorstandsvorsitzende Edwin van der Sar nannte die Situation «schrecklich für alle». Ein sicheres Sport- und Arbeitsklima sei sehr wichtig, man werde in Zukunft ein noch grösseres Augenmerk darauf richten, so der ehemalige Nationaltorhüter der Niederlande. Er habe seit den 90er-Jahren mit Overmars zusammengespielt und nun seit zehn Jahren zusammen im Ajax-Management gearbeitet, so van der Sar. Das sei jetzt zu einem abrupten Ende gekommen. «Wir arbeiten hier bei Ajax an etwas sehr Wunderbarem, deshalb ist diese Nachricht auch ein Schlag für alle, denen Ajax am Herzen liegt.»

Marc Overmars und Edwin van der Sar. Bild: keystone

«Marc ist vermutlich der beste Fussball-Direktor, den Ajax je hatte», sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Leen Meijaard. Dennoch sei die Trennung die beste Lösung. «Dies ist eine dramatische Situation für alle, die in irgendeiner Weise daran beteiligt sind. Es ist verheerend für die Frauen, die mit diesem Verhalten umgehen mussten.»

Marc Overmars hatte zusammen mit Edwin van der Sar den Verein wieder zu einer der Topadressen Europas gemacht. Seine Transfers waren äusserst erfolgreich. Die Zeitung «Algemeen Dagblad» rechnet vor, dass Overmars mit seinen Transfers über eine halbe Milliarde Euro für den Verein hereingeholt hat. Zu den Toptransfers unter Overmars gehören etwa Frenkie de Jong (für 86 Millionen zu Barcelona), Mathijs de Ligt (für 85 Millionen zu Juventus) oder Hakim Ziyech (für 40 Millionen zu Chelsea).

Der Weggang von Overmars könnte möglicherweise sogar das Ende der sportlichen Erfolgsperiode bei Ajax einläuten. Die Zeitung «De Telegraaf» spricht bereits vom «Ende einer Ära». (cma)