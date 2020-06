Sport

Fussball

Coronavirus: In Napoli ignorieren die Fans beim Feiern die Vorschriften



Bild: keystone

Die Napoli-Fans feiern den Coppa-Sieg – und ignorieren dabei sämtliche Corona-Regeln

Am Mittwoch hat die SSC Napoli einen grossen Sieg feiern können. Das Team von Gennaro Gattuso bezwang in Rom Juventus Turin im Penaltyschiessen und gewann so die Coppa Italia. Für die Süditaliener ist es der erste Titel seit fünf Jahren.

In Rom blieb die grosse Feier noch aus. Aufgrund des Coronavirus musste das Stadion leer bleiben, weshalb keine Fans aus Neapel mitreisen durften. So lief die Pokal-Übergabe wie der Rest des Spiels den Sicherheitsregeln entsprechend ab.

Bild: keystone

In Neapel hingegen war es spätestens nach dem Sieg vorbei mit Social Distancing. Tausende Fans feierten den Sieg ihrer Mannschaft auf der Strasse, an die Sicherheitsmassnahmen hielten sich die wenigsten.

Se olvidaron del coronavirus: los tifosi del Napoli celebraron a lo grande el título que le ganaron a la Juventushttps://t.co/CMDTFdT8gk pic.twitter.com/Yl7kT31cQ8 — Diario Olé (@DiarioOle) June 18, 2020

Live dalla stazione centrale di #Napoli, l’arrivo della squadra è atteso tra un’ora. Almeno un migliaio di tifosi festanti dopo la vittoria della #CoppaItalia pic.twitter.com/2Y6E45IbVi — Claudio Russo (@claudioruss) June 17, 2020

Luego de la celebración del Napoli en el grana del Olímpico también los tifosi napolitanos salieron a la calles a celebrar el título de su escuadra. pic.twitter.com/kmw9Q8UOz4 — David (@davicito_RC) June 17, 2020

Bild: keystone

Als die Spieler dann im Laufe der Nacht nach Napoli zurückkehrten, wurden auch diese frenetisch empfangen.

Theoretisch ist in Italien ein Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter obligatorisch. In der Region Kampanien gibt es zudem bis am 22. Juni noch eine Maskenpflicht. (dab)

