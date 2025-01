Marmoush schiesst Frankfurt nach ManCity-Gerüchten zum Sieg +++ Liverpool im Cup souverän

Das Debüt von Steffen Baumgart an der Seitenlinie von Union Berlin ist gehörig missglückt. Gegen das in der Bundesliga seit dem 5. Spieltag sieglose Heidenheim unterliegen die Eisernen 0:2 – ausserdem sah Linksverteidiger Tom Rothe nach 37 Minuten aufgrund einer Notbremse direkt Rot. Bei Union ist die Niederlagenserie, die Bo Svensson den Trainerposten gekostet hat, damit bei sechs Spielen angekommen. Der letzte Sieg datiert gar vom siebten Spieltag Mitte Oktober.

Mainz 05 feiert den vierten Heimsieg in Folge. Gegen Abstiegskandidat Bochum sorgte der deutsche Goalgetter Jonathan Burkardt mit seinen Saisontoren elf und zwölf für den Sieg des Teams von Ex-FCZ-Coach Bo Henriksen. Damit rückt Mainz auf Platz 4 vor, am Sonntag könnte Leipzig jedoch wieder vorbeiziehen.

Beim 1:0-Erfolg bei seinem Ex-Klub St. Pauli erzielte Marmoush in der 32. Minute den einzigen Treffer des Spiels und beendete damit die kleine Misere der Eintracht, die vor der Winterpause wettbewerbsübergreifend in fünf Spielen in Serie ohne Sieg geblieben war.

Ist es das Abschiedstor von Omar Marmoush? Um den ägyptischen Shooting-Star ranken sich in den letzten Tagen die Gerüchte. Der 25-jährige Stürmer solle vor einem Wechsel zu Manchester City stehen, selbst Sportdirektor Markus Krösche solle ihm gesagt haben, dass seine Entwicklung bei Eintracht Frankfurt abgeschlossen und er bereit für die Premier League sei. Auf dem Feld war Marmoush aber nichts anzumerken. Er tat, was er schon die ganze Saison tat: Tore schiessen und seinem Team zum Erfolg verhelfen.

«KI schlug mir den Verein vor» – durch El Scarso wurde Balzers über Nacht berühmt

Valentin «El Scarso» Scarsini löste Ende 2024 einen Internet-Hype um den FC Balzers aus. Mittlerweile ist der argentinische Influencer zum Provinzverein gereist – im ersten Training des neuen Jahres durfte er gar mittun. Ein Augenschein vor Ort.

Es ist faszinierend, was ein Post in den sozialen Medien alles auslösen kann: Ein Fussballklub eines Dorfes, in welchem rund 4700 Menschen zu Hause sind, hat plötzlich fast hundertmal so viele Abonnenten, wie der kleine Ort Einwohner hat. Es ist natürlich klar, um welchen Verein es geht: den FC Balzers.