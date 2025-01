Verhaltener Jubel beim Ex-Klub: Omar Marmoush schiesst Frankfurt zum Sieg. Bild: www.imago-images.de

Bayern schlägt Gladbach + Marmoushs Abschiedstor für Frankfurt? + Liverpool siegt im Cup

Bundesliga

Bayern – M'Gladbach 1:0

Nach Bayer Leverkusen startet auch Bayern München mit einem Sieg ins neue Jahr. Der Leader gewinnt den Bundesliga-Klassiker bei Borussia Mönchengladbach dank einem Penaltytreffer von Harry Kane 1:0.

Erdrückende Dominanz, hat erkämpfter und lange erduldeter Sieg: So lässt sich Bayern Münchens zwölfter Sieg im 16. Ligaspiel gegen die Mannschaft des Schweizer Trainers Gerardo Seoane in wenigen Wörtern zusammenfassen. Kane verwandelte in der 67. Minute nach einem Foul von Lukas Ullrich an Michael Olise aus elf Metern souverän.

Davor hatten sich die Gastgeber mit Innenverteidiger Nico Elvedi mit einer massierten Defensive erfolgreich gewehrt. Immer wieder prallte Bayerns Powerplay an der Strafraumgrenze ab oder war Goalie Moritz Nicolas für das Heimteam zur Stelle. Durch einen Kopfball von Tim Kleindienst wären die Gladbacher vor Kanes Penalty mit ihrer einzigen Chance beinahe in Führung gegangen, später verfehlte ein Kopfball von Elvedi nach einem Corner den Ausgleich knapp.

St. Pauli – Frankfurt 0:1

Ist es das Abschiedstor von Omar Marmoush? Um den ägyptischen Shooting-Star ranken sich in den letzten Tagen die Gerüchte. Der 25-jährige Stürmer solle vor einem Wechsel zu Manchester City stehen, selbst Sportdirektor Markus Krösche solle ihm gesagt haben, dass seine Entwicklung bei Eintracht Frankfurt abgeschlossen und er bereit für die Premier League sei. Auf dem Feld war Marmoush aber nichts anzumerken. Er tat, was er schon die ganze Saison tat: Tore schiessen und seinem Team zum Erfolg verhelfen.

Beim 1:0-Erfolg bei seinem Ex-Klub St. Pauli erzielte Marmoush in der 32. Minute den einzigen Treffer des Spiels und beendete damit die kleine Misere der Eintracht, die vor der Winterpause wettbewerbsübergreifend in fünf Spielen in Serie ohne Sieg geblieben war.

St. Pauli - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1).

29'546 Zuschauer.

Tor: 32. Marmoush 0:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (verletzt).

Mainz – Bochum 2:0

Mainz 05 feiert den vierten Heimsieg in Folge. Gegen Abstiegskandidat Bochum sorgte der deutsche Goalgetter Jonathan Burkardt mit seinen Saisontoren elf und zwölf für den Sieg des Teams von Ex-FCZ-Coach Bo Henriksen. Damit rückt Mainz auf Platz 4 vor, am Sonntag könnte Leipzig jedoch wieder vorbeiziehen.

Mainz 05 - Bochum 2:0 (1:0).

32'000 Zuschauer.

Tore: 23. Burkardt 1:0. 69. Burkardt 2:0.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 91.), Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).

Freiburg – Kiel 3:2

Nach einer nervenaufreibenden Schlussphase kann der SC Freiburg doch noch aufatmen. Trotz zwischenzeitlicher 3:0-Führung der Gastgeber schöpfte Holstein Kiel nämlich noch einmal Hoffnung. Phil Harres hatte zwischen der 85. und der 90. Minute doppelt getroffen – für ein weiteres Tor reichte es aber nicht mehr, auch weil Freiburg-Goalie Noah Atubolu nach seinem Fehler vor dem zweiten Gegentor einmal hervorragend parierte. Freiburg rückt damit in die Top 6 vor, während Kiel den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren droht.

Freiburg - Holstein Kiel 3:2 (2:0).

33'700 Zuschauer.

Tore: 23. Remberg (Eigentor) 1:0. 38. Günter 2:0. 74. Grifo 3:0. 85. Harres 3:1. 90. Harres 3:2.

Bemerkungen: Freiburg ohne Ogbus und Manzambi (beide nicht im Aufgebot).

Heidenheim – Union Berlin 2:0

Das Debüt von Steffen Baumgart an der Seitenlinie von Union Berlin ist gehörig missglückt. Gegen das in der Bundesliga seit dem 5. Spieltag sieglose Heidenheim unterliegen die Eisernen 0:2 – ausserdem sah Linksverteidiger Tom Rothe nach 37 Minuten aufgrund einer Notbremse direkt Rot. Bei Union ist die Niederlagenserie, die Bo Svensson den Trainerposten gekostet hat, damit bei sechs Spielen angekommen. Der letzte Sieg datiert gar vom siebten Spieltag Mitte Oktober.

Nach seiner Entlassung in Hamburg übernahm Steffen Baumgart bei Union Berlin. Bild: keystone

Heidenheim - Union Berlin 2:0 (1:0).

15'000 Zuschauer.

Tore: 17. Krätzig 1:0. 83. Beck 2:0.

Bemerkungen: 37. Rote Karte gegen Rothe (Union Berlin).

Hoffenheim – Wolfsburg 0:1

Im Duell der beiden von Weltunternehmen alimentierten Klubs Hoffenheim und Wolfsburg behielt der VW-Klub dank des Treffers von Mohamed Amoura die Oberhand.​

Hoffenheim - Wolfsburg 0:1 (0:1).

18'114 Zuschauer.

Tor: 29. Amoura 0:1.

Bemerkungen: Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz).



FA Cup

Liverpool – Accrington 4:0

Mit einem Mix aus erfahrenen Stars und einigen jungen Perspektivspielern liess der FC Liverpool dem Viertligisten Accrington in der 3. Runde des FA Cups keine Chance. Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, der 18-jährige Jayden Danns sowie Federico Chiesa sorgten beim 4:0-Erfolg für die Tore. Für Chiesa war es der erste Treffer für die Reds seit er im Sommer von Juventus Turin auf die Insel gewechselt war. Der 27-Jährige kam bisher kaum zum Einsatz. (nih)

Chelsea – Morecambe 5:0

Ebenfalls keine Blösse gab sich Chelsea. Auch die Blues trafen auf einen Viertligisten und bezwangen Morecambe souverän 5:0. Innenverteidiger Tosin Adarabioyo steuerte ebenso zwei Tore bei wie João Felix. Christopher Nkunku sorgte für das zwischenzeitliche 2:0, nachdem er in der 17. Minute noch einen Penalty zur Führung vergeben hatte.

Die Blues hatten keine Probleme mit Morecambe. Video: YouTube/The Emirates FA Cup

Norwich – Brighton 0:4

Trainer Fabian Hürzeler feierte mit Brighton nach vier Unentschieden in Serie und acht Partien ohne Sieg mal wieder einen Erfolg. Gegen Zweitligist Norwich gelang dem Team des 31-Jährigen, der neben der Schweizerischen auch die deutsche und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, ein 4:0-Erfolg. In der ersten Halbzeit traf Georginio Rutter doppelt, nach der Pause sorgten Julio Enciso und Solomon March für klare Verhältnisse.

Manchester City – Salford 8:0

Die meisten Tore erzielte am Samstag Manchester City. Im Etihad Stadium kam Viertligist Salford gleich mit 0:8 unter die Räder. Jungstar James McAtee, der unter anderem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird, erzielte dabei drei Tore. Ausserdem trafen zweimal Jérémy Doku, Jack Grealish sowie der 20-jährige Divin Mubama und der 19-jährige Nico O'Reilly.

Serie A

Torino – Juventus Turin 1:1

Tore: 8. Yildiz 0:1. 45. Vlasic 1:1.

Bemerkungen: 56. Rote Karten gegen Vanoli (Trainer Torino) und Motta (Trainer Juventus).

AC Milan – Cagliari 1:1

Tore: 51. Morata 1:0. 55. Zortea 1:1.

Bemerkungen: AC Milan ohne Okafor (verletzt).

La Liga

FC Sevilla – Valencia 1:1

Ruben Vargas trifft bei seinem Debüt für den FC Sevilla den Pfosten und holt einen späten Punkt mit seiner neuen Mannschaft. Die Andalusier gleichen gegen das Schlusslicht Valencia spät zum 1:1 aus.

Einen Tag nach dem vollzogenem Transfer vom FC Augsburg nach Spanien wurde Vargas in der 69. Minute eingewechselt, als Gastgeber Sevilla in Rückstand lag. Elf Minuten später wäre dem 26-Jährigen beinahe der Ausgleichstreffer geglückt. Sein Distanzschuss aus mehr als 20 Metern Entfernung prallte aber vom Innenpfosten nach vorne ab. Stattdessen verhalf ein Weitschuss von Adria Pedrosa in der 93. Minute zum verdienten, aber wenig überzeugenden Ausgleich.

Für die Gäste traf Luis Rioja acht Minuten vor Vargas' Einwechslung nach einem Konter. Vargas' Nationalmannschafts- und neuer Klubkollege Djibril Sow stand nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder in der Startformation und wurde in der 79. Minute ausgewechselt.

FC Sevilla - Valencia 1:1 (0:0).

Tore: 61. Rioja 0:1. 93. Pedrosa 1:1.

Bemerkungen: FC Sevilla mit Sow (bis 79.) und Vargas (ab 69.). 81. Pfostenschuss Vargas.

Valladolid - Betis Sevilla 1:0 (0:0).

Tor: 58. Perez 1:0.

Bemerkungen: Valladolid mit Cömert (ab 46.), Betis Sevilla mit Rodriguez. (nih/sda)