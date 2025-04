Hockey-Nati verliert WM-Test gegen Lettland im Penaltyschiessen

Die weiteren WM-Tests

25. April in Riga: Lettland – Schweiz

1. Mai in Kloten: Schweiz – Schweden

3. Mai in Brünn: Schweiz – Finnland

4. Mai in Brünn: Tschechien – Schweiz



WM-Beginn am 9. Mai in Herning (Dänemark) gegen Tschechien.​