WM-Qualifikation: Italien patzt gegen Bulgarien, Deutschland mit Mühe



Bild: keystone

Italien patzt gegen Bulgarien – Deutschland zittert gegen Liechtenstein – Spanien verliert

Gruppe C

Italien – Bulgarien 1:1

Dass die Squadra Azzurra ihre Rekordserie der Ungeschlagenheit auf 35 Spiele erweitern würde, stand im Match gegen die defensiv eingestellten Bulgaren von Anfang an ausser Zweifel. Aber es war erstaunlich zu sehen, dass die Mannschaft von Roberto Mancini mit Stafetten vor und im Strafraum den Ball ins Tor zu tragen versuchte. In der zweiten Halbzeit wirkten die Italiener bei ihren unzähligen Angriffsversuchen zunehmend hilflos.

Hatte Federico Chiesa die Italiener nach einem Doppelpass mit Ciro Immobile früh in Führung gebracht, glich Atanas Iliev kurz vor der Pause nach einem der wenigen Gegenangriffe aus.

Nach Verlustpunkten ist die Schweiz in der Qualifikationsgruppe C nunmehr Leader, auch wenn sie zwei Spiele weniger ausgetragen hat als das zuvor verlustpunktlos gewesene Italien. Was die Europameister zeigten, müsste der Nati unter dem am Sonntag seinen ersten Ernstkampf bestreitenden Murat Yakin jedenfalls Mut machen.

Italien - Bulgarien 1:1 (1:1)

Florenz. - SR Gözübüyük (NED).

Tore: 16. Chiesa 1:0. 40. Atanas Iliev 1:1.

Italien: Donnarumma; Florenzi (64. Toloi), Bonucci, Acerbi, Emerson (92. Pellegrini); Barella (64. Cristante), Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile (74. Raspadori), Insigne (74. Berardi).

Litauen – Nordirland 1:4

In einem weiteren Match der Gruppe C errang Nordirland einen 4:1-Sieg beim noch punktelosen Litauen. Für die Nordiren ihrerseits war es der erste Sieg.

Litauen - Nordirland 1:4 (0:1)

Vilnius. - SR Frappart (FRA).

Tore: 21. Ballard 0:1. 52. Washington (Penalty) 0:2. 54. Baravykas 1:2. 67. Lavery 1:3. 82. McNair (Penalty) 1:4.

Bemerkungen: 63. Novikovas (Litauen) verschiesst Penalty.

Tabelle

Gruppe B

Schweden – Spanien 2:1

Spanien läuft derweil Gefahr, den angestrebten Gruppensieg aus der Hand zu geben. Mit einer 1:2-Niederlage in Schweden liessen die Spanier nach dem 1:1 gegen Griechenland zum zweiten Mal Punkte liegen. Schweden hat demgegenüber seine drei Spiele allesamt gewonnen. (sda)

Schweden - Spanien 2:1 (1:1)

Solna. - SR Taylor (ENG).

Tore: 5. Soler 0:1. 6. Isak 1:1. 57. Claesson 2:1.

Spanien: Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Jordi Alba; Koke (75. Llorente), Busquets (85. Rodri), Soler (85. Mendez); Ferran Torres, Morata (75. Sarabia), Gerard Moreno (64. Traoré).

Gruppe E

Estland – Belgien 2:5

Estland - Belgien 2:5 (1:2)

Tallinn. - SR Cuadra (ESP).

Tore: 2. Kait 1:0. 22. Vanaken 1:1. 29. Lukaku 1:2. 52. Lukaku 1:3. 65. Witsel 1:4. 76. Foket 1:5. 83. Sorga 2:5.

Gruppe I

Ungarn – England 0:4

Ungarn - England 0:4 (0:0).

Budapest. - SR Çakir (TUR).

Tore: 55. Sterling 0:1. 63. Kane 0:2. 69. Maguire 0:3. 87. Rice 0:4.

England: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice (88. Henderson); Sterling, Mount (84. Lingard), Grealish (88. Saka); Kane.

Bemerkungen: Ungarn mit Bolla (Grasshoppers/verwarnt, bis 70.).

Polen – Albanien 4:1

Polen - Albanien 4:1 (2:1)

Warschau. - SR Mariani (ITA).

Tore: 17. Lewandowski 1:0. 25. Cikalleshi 1:1. 44. Buksa 2:1. 54. Krychowiak 3:1. 89. Linetty 4:1.

Bemerkungen: Albanien mit Abrashi (Grasshoppers/verwarnt, bis 74.).

Gruppe J

Liechtenstein – Deutschland 0:2

Der grösstenteils aus Amateuren oder Halbprofis bestehenden Nationalmannschaft Liechtensteins fehlten vier Minuten, und sie wäre gegen das «neue» Deutschland unter Bundestrainer Hansi Flick mit einem 0:0 in die Pause gegangen. Aber Timo Werner traf nach 41 Minuten. Es war schon fast unglaublich, wie viel Mühe die hochkarätige Auswahl des DFB die längste Zeit hatte, sich überhaupt Chancen zu erarbeiten. Das 2:0, das das Schlussergebnis bedeutete, erzielte Leroy Sané erst nach 77 Minuten. Dabei musste Liechtenstein wegen des Umbaus des Rheinparks auf neutralem Terrain spielen - in St. Gallen, das näher bei Lindau liegt als bei Vaduz.

Liechtenstein - Deutschland 0:2 (0:1)

St. Gallen. - SR Verissimo (POR).

Tore: 41. Werner 0:1. 77. Sané 0:2.

Deutschland: Leno; Baku (60. Hofmann), Süle, Kehrer, Gosens; Kimmich (82. Wirtz), Gündogan (73. Goretzka); Musiala (60. Reus), Havertz (60. Gnabry), Sané; Werner. (abu/sda)

