Breel Embolo steuerte zum Sieg seines Teams einen Treffer bei. Bild: www.imago-images.de

Embolo trifft bei Monaco-Sieg +++ Real verliert in Mallorca

Bundesliga

Premier League

Nottingham – Leeds 1:0

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Premier League konnte Remo Freuler mit Nottingham Forest einen wichtigen Sieg feiern. Forest schlug Leeds United knapp mit 1:0. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Brennan Johnson bereits in der Anfangsphase.

Brennan Johnson erzielte den Siegtreffer für Nottingham im Duell gegen Leeds. Bild: keystone

Nottingham Forest - Leeds United 1:0 (1:0).

Tor: 14. Johnson 1:0.

Bemerkungen: Nottingham mit Freuler.

Serie A

Ligue 1

Clermont – AS Monaco 0:2

Breel Embolo trifft weiter regelmässig für die AS Monaco. Beim 2:0-Auswärtssieg gegen Clermont steuerte der 25-jährige Stürmer per Kopf das zweite Tor der Gäste bei.Es war im 22. Meisterschaftsspiel der zwölfte Treffer des Schweizer Internationalen. Damit hat er derzeit die gleiche Ausbeute wie zum Beispiel PSG-Stürmer Neymar. Dessen Teamkollege Lionel Messi - beide hatten bisher 18 Liga-Einsätze - steht bei zehn Toren.

Clermont - Monaco 0:2 (0:2).

Tore: 3. Maripan 0:1. 13. Embolo 0:2.

Bemerkungen: Monaco mit Embolo.

La Liga

Mallorca – Real Madrid 1:0

Real Madrid hat es verpasst, Druck auf Leader Barcelona auszuüben. Beim Gastspiel in Mallorca verlieren die Königlichen 0:1.

In der 13. Minute lenkte Verteidiger Nacho Fernandez eine Flanke unglücklich ins eigene Tor ab. Darauf dominierten die Madrilenen zwar die Partie, ein Treffer wollte jedoch nicht fallen. In der 60. Minute bot sich Marco Asensio die Chance, per Penalty auszugleichen. Doch der Real-Stürmer scheiterte am serbischen Torhüter Predrag Rajkovic.Für Real war es die dritte Niederlage in dieser Saison.



Mallorca - Real Madrid 1:0 (1:0).

Tore: 13. Fernandez (Eigentor) 1:0.

Bemerkungen: 60. Asensio (Real) verschiesst Penalty.