Sport

Fussball

Bundesliga: Gladbach schlägt Eintracht Frankfurt mit 3:1



Bundesliga, 26. Spieltag

Bild: EPA

Dank Blitzstart: Gladbach schlägt Frankfurt mit 3:1 und bleibt am Spitzen-Duo dran

Frankfurt – Gladbach 1:3

Borussia Mönchengladbach hat im ersten Spiel nach der Corona-Pause einen souveränen Sieg gefeiert. Die Fohlen setzten sich bei Eintracht Frankfurt mit 3:1 durch.

Dabei gelang Gladbach ein veritabler Blitzstart: Bereits in der ersten Minute brachte Alassane Pléa sein Team in Führung, nur sechs Minuten später doppelte Marcus Thuram nach. Auch in der Folge hatten die Gäste alles im Griff. Gladbach verwaltete den Vorsprung erfolgreich, in der 73. Minute erhöhte Bensebaini sogar auf 3:0 – er versenkte einen Penalty, den Breel Embolo herausgeholt hatte. Frankfurt gelang nur noch den Ehrentreffer durch André Silva.

Mit dem Sieg überholen die Gladbacher RB Leipzig in der Tabelle und liegen neu auf dem dritten Platz. (dab)

Frankfurt – Gladbach 1:3 (0:2)

Tore: 1. Pléa 0:1. 7. Thuram 0:2. 72. Basebaini (Penalty) 0:3. 81. Silva 1:3

Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Sow (bis 46.), ohne Gelson Fernandes (Ersatz), Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (bis 78.), ohne Zakaria (verletzt).​

