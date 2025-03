Bayern schlägt St. Pauli ++ Lepzig verliert gegen Gladbach

Harry Kane jubelt nach seinem Treffer. Bild: keystone

Bayern schlägt St.Pauli knapp ++ Augsburg kassiert mal wieder ein Tor

Bundesliga

Bayern – St. Pauli 3:2

Nach der Niederlage gegen Bochum und dem Unentschieden gegen Union Berlin findet der FC Bayern in der Liga zum Erfolg zurück. Die Münchner besiegen St. Pauli 3:2 und halten so Leverkusen auf Distanz.

Zur Halbzeit sah es so aus, als könnten auch die Gäste aus Hamburg dem Titelfavoriten ein Bein stellen. Dank eines Treffers von Elias Saad stand es 1:1. Doch Leroy Sané hatte etwas dagegen, zum dritten Mal in Folge Punkte gegen einen klaren Aussenseiter abzugeben. Mit seinen Toren in der 53. und 71. Minute avancierte er zum Matchwinner.

Bayern München bleibt damit in der Tabelle sechs Punkte vor Bayer Leverkusen, das am Freitag mit einem 3:1 gegen Bochum vorgelegt hatte. In der Bundesliga sind noch sieben Spieltage zu absolvieren.

Gladbach – RB Leipzig 1:0

Das Team von Trainer Gerardo Seoane musste gegen RB Leipzig zwar mit dem dritten Torhüter und ohne Stürmer Tim Kleindienst antreten, gewann aber dennoch 1:0. Damit überholten die Gladbacher die Leipziger in der Tabelle und belegen nun den 5. Platz.

Einziger Torschütze war der Franzose Alassane Pléa, der in der Runde zuvor beim 4:2-Sieg gegen Werder Bremen mit drei Toren und einer Vorlage geglänzt hatte. Nico Elvedi, der zuletzt nicht im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft stand, spielte in der Abwehr durch.

Hoffenheim – Augsburg 1:1

Auch Cédric Zesiger, der im Gegensatz zu Elvedi die Länderspiele im März bestritten hatte, stand im Auswärtsspiel der Augsburger in Sinsheim über die volle Distanz auf dem Platz. Dabei verpasste der Verteidiger den Bundesliga-Rekord von neun Spielen in Folge ohne Gegentor nur knapp. In der 71. Minute verwandelte Hoffenheims Andrej Kramaric einen umstrittenen Handspenalty zum 1:1-Ausgleich. Die Gäste aus Bayern konnten sich damit trösten, dass sie zum elften Mal in Folge ungeschlagen blieben.

Wolfsburg – Heidenheim 0:1

Heidenheim sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Gegen Wolfsburg erzielte Marvin Pieringer vom Elfmeterpunkt das 1:0. Durch den Sieg ziehen die Heidenheimer an Bochum vorbei und sind nun auf dem Relegationsplatz.

Holstein Kiel – Werder Bremen 0:3

Weiterhin am Tabellenende steht Holstein Kiel. Gegen Werder Bremen hatte der Aufsteiger keine Chance und verlor klar mit 0:3. Marvin Ducksch brachte Bremen in der 25. Minute mit einem herrlichen Freistoss in Führung.

Serie A

Venezia – Bologna 0:1

Bologna gewinnt das Auswärtsspiel gegen Venezia und kann weiterhin von der Champions League träumen. Das einzige Tor des Spiels erzielte Riccardo Orsolini. Remo Freuler und Dan Ndoye kamen in dieser Partie zum Einsatz. Michel Aebischer sah das ganze Spiel von der Bank aus.

La Liga

Espanyol – Atlético Madrid 1:1

Zum fünften Mal nacheinander kann Atlético Madrid nicht gewinnen. Gegen Espanyol Barcelona muss sich Atlético mit einem Unentschieden zufriedengeben. In der 38. Minute brachte César Azpilicueta den Favoriten in Führung. Der Ausgleich Javier Puado nach 71 Minuten. Der Spanier traf vom Punkt aus. Durch den Punktverlust könnte der Rückstand auf Barcelona bereits auf neun Punkte anwachsen.

