Nach Kritik von Bayern: Kanada-Verband kontert auf schwere Vorwürfe wegen Davies

«Magic Max» zu Kloten – aber ist er so gut wie seine Statistik?

Kloten hat einen Ersatz für Sami Niku gefunden: Gewährsleute bestätigen die vielen Gerüchte: Aus Turku kommt der Schwede Max Lindroth. Er gibt Rätsel auf.

Der EHC Kloten hatte in der Qualifikation das schwächste Powerplay der gesamten Liga: am wenigsten Tore in Überzahl und auch am wenigsten pro Partie. Selbst Schlusslicht Ajoie hat im Powerplay 15 Treffer mehr erzielt.