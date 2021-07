Sport

Champions League: YB kommt gegen Bratislava nicht über ein 0:0 hinaus



Bild: keystone

Eine Nullnummer zum CL-Start – YB kann gegen Slovan Bratislava nicht überzeugen

Die Young Boys erreichen im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde der Champions League auswärts gegen den slowakischen Meister Slovan Bratislava ein 0:0. Es war ein Match ohne Höhepunkte. Beide Teams schossen in den 90 Minuten je einmal aufs Tor.

Da die Auswärtstore-Regel abgeschafft ist, kann man das 0:0 als Halbzeitresultat einer Partie über 180 Minuten betrachten. Die zweiten 90 Minuten werden nächsten Mittwoch im Wankdorf gespielt.

Die Slowaken, in deren Anfangsformation Spieler aus sieben Nationen standen, mussten sich in der ersten Halbzeit klar dominieren lassen. Dennoch ermöglichten sie den Bernern nur wenige Chancen. Oder anders gesagt: YB biss sich in der Offensive fest.

Video: SRF

Das Spiel glich danach eine Zeitlang jenem aus der letztjährigen Champions-League-Qualifikation, als die Berner nach einer guten ersten Hälfte ebenfalls auswärts sich vom dänischen Meister Midtjylland plötzlich zurückdrängen liessen und schliesslich klar verloren. Allerdings wurde damals in nur einem Spiel über das Weiterkommen entschieden.

Die Slowaken, die sich in der ersten Halbzeit kaum je gezeigt hatten, drückten nach der Pause und brachten ein paarmal Gefahr vor David von Ballmoos' Tor. In diesem Match jedoch befreite sich YB von dem Druck. Ab Mitte der zweiten Hälfte waren die Berner wieder das bestimmende Team. In der Nachspielzeit scheiterte der eingewechselte Marvin Spielmann mit einem Versuch um Zentimeter.

Bild: keystone

Die Young Boys traten in Bratislava mit lauter Spielern an, die schon letzte Saison in Gelbschwarz spielten. Dennoch war unverkennbar, dass der ganzen Mannschaft nach der gut zweimonatigen Wettkampfpause noch vieles fehlt, vorab Praxis.

Jedweder neuer Cheftrainer fängt die Saison jeweils lieber im Dauerwettbewerb an, in der Meisterschaft. Denn an den Ergebnissen von K.o.-Spielen, in denen es sehr früh um vieles oder alles geht, wird der er immer sogleich gemessen. Für Gerardo Seoanes Nachfolger David Wagner ist die Partie in Bratislava insofern zufriedenstellend verlaufen. Und bis zum Rückspiel in Bern wird er seine Mannschaft noch in einem Super-League-Spiel befehligen können.

Das Telegramm:

Slovan Bratislava - Young Boys 0:0

1200 Zuschauer. - SR Kavanagh (ENG).

Slovan Bratislava: Chovan; Medvedev (30. Pauschek), Kaschia, Bozhikov, De Marco; De Kamps (92. Lichy); Cavric (74. Drazic), Kankawa, Weiss, Zmrhal (92. Strelec); Ratão (74. Henty).

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti (79. Maceiras), Camara, Zesiger, Garcia (84. Lefort); Moumi Ngamaleu (84. Spielmann), Aebischer, Sierro, Elia; Mambimbi (55. Fassnacht), Siebatcheu.

Bemerkungen: Medvedev bei Slovan Bratislava verletzt ausgeschieden. Young Boys ohne Lustenberger, Nsame, Sulejmani, Maier und Monteiro (alle verletzt). Verwarnungen: 38. Siebatcheu (Foul), 51. Aebischer (Foul), 54. De Kamps (Foul), 59. Camara (Foul), 86. Lefort (Foul). (pre/sda)

