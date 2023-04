Cedric Itten krönt sich mit drei Treffern zum Mann des Spiels. Bild: keystone

Ein Spitzenkampf, der keiner war – YB kann nach Kantersieg die Meisterfeier planen

Gegen ein in allen Belangen überfordertes Servette spielen sich die Young Boys in einen Rausch. Am Schluss gewinnt das Heimteam 6:1.

Es war ein furioser Auftritt zwischen der 11. und 16. Minute: Die Berner spielten die Gäste an die Wand und trafen nach Belieben. Kastriot Imeri, Cedric Itten und Christian Fassnacht stellten das Skore innert Kürze von 0:0 auf 3:0. Und es hätten sogar noch weitere Treffer fallen können. In der 20. und 22. Minute landeten die Abschlüsse am Gehäuse der Genfer.

Die YB-Triplette innert 6 Minuten in der ersten Halbzeit. Video: SRF

Das Team von Alain Geiger schien dann doch noch aufzuwachen und kam selbst zu einigen guten Gelegenheiten. Das Offensiv-Spektakel war ein klarer Beleg dafür, dass es in dieser Partie – obwohl der Erste gegen den Zweiten spielte – um nicht mehr viel ging. Zu gross ist der Abstand in der Tabelle, zu dominant tritt YB in dieser Saison auf.

Itten macht mit dem 5:0 seinen Hattrick perfekt. Video: SRF

Ein erfolgreicher Abend war es insbesondere für Itten, der insgesamt drei Treffer erzielte. Damit überholte der Schweizer Internationale in der Torschützenliste seinen Teamkollegen Jean-Pierre Nsame.

Mit dem Erfolg schafften die Young Boys die Voraussetzung, am Dienstag Meister werden zu können. Bei einem Auswärtssieg gegen die Grasshoppers wäre der 16. Meistertitel sechs Runden vor Schluss Tatsache.

Das Telegramm:

Young Boys - Servette 6:1 (4:0)

27'883 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 11. Imeri (Garcia) 1:0. 13. Itten (Rieder) 2:0. 16. Fassnacht (Itten) 3:0. 44. Itten (Garcia) 4:0. 57. Itten 5:0. 62. Pflücke (Kutesa) 5:1. 80. Frick (Eigentor) 6:1.

YB: Racioppi; Blum (77. Chaiwa), Lustenberger, Zesiger, Garcia; Niasse (46. Lauper); Fassnacht (59. Ugrinic), Rieder (72. Rrudhani), Imeri; Itten (59. Monteiro), Elia.

Servette: Frick; Mbabu, Vouilloz, Severin (46. Rouiller), Baron; Antunes (67. Diba), Valls, Cognat (67. Fofana); Kutesa (67. Touati), Bedia, Pflücke (83. Chaïbi).

Bemerkungen: YB ohne Nsame (gesperrt), Benito, Camara, Rüegg, von Ballmoos (alle verletzt). Servette ohne Clichy, Crivelli, Diallo, Douline, Magnin, Rodelin, Stevanovic (alle verletzt). 20. Pfostenschuss Elia. 22. Pfostenschuss Itten. 84. Lattenschuss Monteiro. Verwarnungen: 26. Niasse, 29. Rieder (im nächsten Spiel gesperrt), 82. Pflücke. (pre/sda)