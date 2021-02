Sport

3:3 im Münchner Schnee: Bielefeld ringt den Bayern ein Remis ab



Spektakuläres 3:3 im Münchner Schnee: Bielefeld ringt den Bayern ein Remis ab

Vier Tage nach dem Gewinn der Klub-WM in Doha meldet sich Bayern München mit einem spektakulären Remis in der Bundesliga zurück. Der Tabellenführer kommt im Heimspiel gegen den Aufsteiger Arminia Bielefeld nicht über ein 3:3 hinaus.

Ohne zahlreiche Stammspieler misslang den Bayern die Umstellung von der Wüste in Katar in den deutschen Winter. Im dichten Schneetreiben gerieten die Gastgeber in der ersten Halbzeit 0:2 in Rückstand. Kurz nach der Pause verkürzte Robert Lewandowski mit seinem 25. Saisongoal zwar auf 1:2, doch nur wenig später stellte Christian Gebauer den Zweitore-Abstand wieder her.

Dank den Toren von Corentin Tolisso (57.) und Alphonso Davies (70.) verhinderten die Münchner am Ende aber die lange drohende erste Heimniederlage seit dem 1:2 gegen Bayer Leverkusen am 30. November 2019.

Bielefeld mit dem Schweizer Aussenverteidiger Cédric Brunner verpasste den ganz grossen Coup letztlich nur knapp. In der Schlussphase wurde der vermeintliche Siegtreffer von Sergio Cordova zum 4:3 wegen Offsides nicht anerkannt.

Dank dem Punktgewinn in München schloss der Aufsteiger in der Rangliste zum Tabellen-15. Hertha Berlin auf. Der Vorsprung von Leader Bayern München auf den ersten Verfolger RB Leipzig beträgt nach 21 Runden fünf Punkte.

Bayern München - Arminia Bielefeld 3:3 (0:2)

Tore: 9. Vlap 0:1. 37. Pieper 0:2. 48. Lewandowski 1:2. 59. Gebauer 1:3. 58. Tolisso 2:3. 70. Davies 3:3.

Bemerkung: Arminia Bielefeld mit Brunner. 48. Pfostenschuss Sané (Bayern München). (abu/sda)

Die Tabelle:

Die Schweizer in der Bundesliga 2019/2020

