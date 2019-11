Sport

Fussball

Mourinhos Spurs mit spektakulärer Wende – Lewandowski schiesst vier Tore



José Mourinho erlebte in seinem ersten Heimspiel als Trainer der Tottenham Hotspur einen ambivalenten Auftritt seines Teams. Gegen Aussenseiter Olympiakos Piräus lagen die Spurs früh 0:2 zurück und lösten mit 4:2 doch vorzeitig das Ticket für die Achtelfinals.

Gruppe A

Real Madrid – Paris Saint-Germain 2:2

Als Karim Benzema rund zehn Minuten vor dem Ende mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte, schien Real Madrid die Partie gewonnen zu haben. Aber die Pariser, die fast nichts vom Spiel hatten, konnten noch ausgleichen. Somit steht der Gruppensieg von PSG fest, aber auch Real Madrid steht in den Achtelfinals der Champions League.

Real Madrid - Paris Saint-Germain 2:2 (1:0)

SR Dias (POR).

Tore: 17. Benzema 1:0. 79. Benzema 2:0. 81. Mbappé 2:1. 83. Sarabia 2:2.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Valverde (76. Modric), Casemiro, Kroos; Isco (82. Rodrygo), Benzema, Hazard (68. Bale).

Paris Saint-Germain: Navas; Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye (46. Neymar), Marquinhos, Verratti; Di Maria (75. Draxler), Icardi (75. Sarabia), Mbappé.

Bemerkungen: Real Madrid ohne Nacho, Asensio Vinicius (alle verletzt). Paris Saint-Germain ohne Kehrer, Choupo-Moting, Kurzawa und Herrera (alle verletzt).

Galatasaray – Brügge 1:1

Ohne zu spielen war Real Madrid bereits vor seiner Partie gegen Paris Saint-Germain für die Achtelfinals qualifiziert. Die «Königlichen» verdankten dies dem späten Ausgleich von Brügge bei Galatasaray Istanbul. Krepin Diatta sorgte in der Nachspielzeit für das 1:1. Weil der Torschütze beim Jubeln sein Trikot auszog und Mitspieler Clinton Mata eine Cornerfahne zerstörte, kassierten die Brügge-Spieler danach beide einen Platzverweis.

Galatasaray Istanbul - FC Brügge 1:1 (1:0)

SR Kruzliak (SVK). - Tore: 11. Büyük 1:0. 92. Diatta 1:1. - Bemerkung: 93. Gelb-Rote Karten gegen Mata und Diatta (beide Brügge/Unsportlichkeit).

Gruppe B

Tottenham Hotspur – Olympiakos Piräus 4:2

Immer wieder hatte José Mourinho betont, wie fest er sich auf den ersten Heimauftritt seines neuen Klubs Tottenham freue. Was der 56-jährige Portugiese von seinen Spielern dann in den ersten Minuten in der Partie gegen Olympiakos Piräus geboten bekam, wird nicht zu weiteren Glücksgefühlen geführt haben. Noch waren keine zwanzig Minuten absolviert, da lag Tottenham gegen den griechischen Aussenseiter 0:2 zurück, und hatte sich bei den Gegentoren in der Abwehr ähnlich orientierungslos gezeigt wie unter Mourinhos geschasstem Vorgänger Mauricio Pochettino.

So unkonzentriert die Spurs in der Startphase gewirkt hatten, so hellwach präsentierten sie sich kurz vor und nach der Pause. Dele Alli (45.) und Captain Harry Kane (50.) korrigierten den Fehlstart innerhalb von fünf Minuten. Serge Aurier (73.) und erneut Kane (77.) sorgten in der Schlussphase doch noch für den von Mourinho einkalkulierten klaren Sieg.

Tottenham Hotspur - Olympiakos Piräus 4:2 (1:2)

SR Kobakov (BUL).

Tore: 6. El Arabi 0:1. 19. Semedo 0:2. 45. Alli 1:2. 50. Kane 2:2. 73. Aurier 3:2. 77. Kane 4:2.

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Rose; Dier (29. Eriksen), Winks; Lucas (61. Sissoko), Alli (83. Ndombele), Son; Kane.

Bemerkungen: Tottenham ohne Lloris Lamela und Davies (alle verletzt).

Roter Stern Belgrad – Bayern München 0:6

Dank Bayern Münchens Kantersieg in Serbien hätte den Spurs sogar ein Remis gegen Piräus gereicht. Die Bilanz von Hansi Flick als Coach der Bayern liest sich damit auch nach vier Spielen makellos. Mann des Spiels war einmal mehr Robert Lewandowski. Der Pole, der vier Tore erzielte, schoss sich von der 60. zur 68. Minute zum schnellsten Hattrick-Torschütze in der Geschichte der Königsklasse.

Bild: EPA

Roter Stern Belgrad - Bayern München 0:6 (0:1)

SR Kuipers (NED).

Tore: 14. Goretzka 0:1. 53. Lewandowski (Handspenalty) 0:2. 60. Lewandowski 0:3. 64. Lewandowski 0:4. 68. Lewandowski 0:5. 90. Tolisso 0:6.

Bayern München: Neuer; Pavard, Martinez (68. Kimmich), Boateng, Davies; Alcantara, Goretzka; Tolisso, Coutinho (61. Perisic), Coman; Lewandowski (77. Müller).

Bemerkungen: Bayern München ohne Alaba, Hernandez und Süle (alle verletzt).

Gruppe C

Manchester City – Schachtar Donezk 1:1

Ein Punkt gegen Schachtar Donezk genügte Manchester City, um den Einzug in die Achtelfinals endgültig sicherzustellen. Die Ukrainer haben im Dreikampf um den zweiten Platz nun die Nase vorn.

Manchester City - Schachtar Donezk 1:1 (0:0)

SR Vincic (SLO). - Tore: 56. Gündogan 1:0. 69. Solomon 1:1.

Manchester City: Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Angeliño; Gündogan, Rodri (76. Foden), De Bruyne (70. David Silva); Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

Atalanta Bergamo – Dinamo Zagreb 2:0

Nationalspieler Remo Freuler darf noch aufs Weiterkommen hoffen. Atalanta hat den ersten Champions-League-Sieg seiner Klubgeschichte geschafft. In der letzten Runde muss es zu Schachtar Donezk. Auch Dinamo hat noch Chancen auf die K.o.-Phase.

Atalanta Bergamo - Dinamo Zagreb 2:0 (1:0)

26'496 Zuschauer. - SR Karasew (RUS).

Tore: 27. Muriel 1:0. 47. Gomez 2:0.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. Dinamo Zagreb ohne Gavranovic und Moubandje (beide Ersatz).

Gruppe D

Juventus – Atlético Madrid 1:0

Paulo Dybala und nicht Cristiano Ronaldo ist die grosse Figur beim Heimsieg von Juventus. Das Freistosstor des Argentiniers wird es ohne Zweifel in jede Highlight-Show schaffen.

Bild: AP

Juventus Turin - Atlético Madrid 1:0 (1:0)

SR Taylor (ENG). - Tor: 45. Dybala 1:0.

Juventus Turin: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur (86. Khedira), Pjanic, Matuidi; Ramsey (63. Bernardeschi); Dybala (76. Higuain), Ronaldo.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi (64. Lemar); Saul Niguez, Herrera (60. Correa), Thomas, Koke; Morata, Vitolo (53. João Felix).

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Chiellini, Alex Sandro, Douglas Costa und Rabiot (alle verletzt). Atlético Madrid ohne Diego Costa, Gimenez, Savic und Vrsaljko (alle verletzt). 67. Pfostenschuss Bernardeschi.

Lokomotiv Moskau – Bayer Leverkusen 0:2

Bayer Leverkusen hält die Chance auf die Achtelfinal-Qualifikation aufrecht. Die Werkself gewann bei Lokomotiv Moskau mit 2:0. Nun kommt es zu einem Fernduell gegen Atlético Madrid. Die Spanier empfangen Lok, Leverkusen spielt zuhause gegen Juventus. (ram/sda)

Lokomotive Moskau - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)

25'757 Zuschauer. - SR Oliver (ENG). - Tore: 11. Schemaletdinow (Eigentor) 0:1. 54. Sven Bender 0:2. (sda)

