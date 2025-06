Auckland-Amateure kassieren auch gegen Benfica eine Packung – Chelsea unterliegt Flamengo

Mehr «Sport»

Benfica Lissabon – Auckland City 6:0

45+7 Minuten haben die Amateure von Auckland City die Null gehalten, ehe Benficas Angel Di Maria per Penalty zur Führung traf.

Nach einer über zweistündigen Unwetter-Unterbrechung war die zweite Halbzeit dann eine klare Sache. Die Portugiesen erzielten in Orlando vor bescheidenen 6730 Zuschauern fünf weitere Treffer zum Endstand von 6:0. Nach der 0:10-Packung gegen die Bayern konnten sich die Neuseeländer immerhin um vier Gegentore steigern.

Bayern München – Boca Juniors, 3 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

Flamengo – Chelsea 3:1

Eine Überraschung gelang Flamengo. Nach dem Auftaktsieg gegen Esperance Tunis gewannen die Brasilianer vor über 54'000 Zuschauern auch gegen das favorisierte Chelsea – das Schlussresultat lautete 3:1. Neto schoss die Londoner in der ersten Halbzeit in Führung, ehe Pedro Henrique, Danilo und Wallace Yan das Spiel in der zweiten Hälfte drehten.

Los Angeles FC – Esperance Tunis, 24 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.