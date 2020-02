Sport

Fussball

TikTok: Alphonso Davies mit sensationeller Backstreet-Boys-Parodie



Sensationelle Song-Parodie – Bayern-Youngster Alphonso Davies überzeugt auch auf TikTok

Dass Alphonso Davies Fussball spielen kann, hat er bei Bayern München zuletzt Woche für Woche eindrücklich unter Beweis gestellt. Als Linksverteidiger hat sich der 19-jährige Kanadier beim deutschen Rekordmeister mittlerweile einen Stammplatz erkämpft.

Doch Davies kann nicht nur kicken, er hat auch ein grosses Showtalent. Bei seiner Einstandsfeier beim FC Bayern gab er «I will always love you» von Whitney Houston zum Besten, in seinem neusten TikTok-Video musste der Backstreet-Boys-Hit «I want it that way» daran glauben.

Bei seiner Backstreet-Boys-Kopie synchronisiert Davies eine berühmte Szene aus der amerikanischen Erfolgsserie «Brooklyn 99», in der ein Polizist versucht, einen Mörder ausfindig zu machen. Die Schwester des Opfers hörte den Täter nur «I want it that way» singen, konnte ihn aber nicht sehen. Daher soll der Song helfen, den Verbrecher zu finden, was am Ende auch gelingt. Davies übernimmt in seinem Video gleich die Synchronisation aller sieben Charaktere. Ein Riesengaudi!

Bayern’s Got Talent! Fonsi Davies featuring the SäbenerStreet Boys @AlphonsoDavies pic.twitter.com/6MZDYSrwzI — Christian Falk (@cfbayern) February 3, 2020

Die Video-App TikTok ist momentan vor allem bei jungen Leuten der absolute Renner. Kurze Handy-Videos werden kreativ bearbeitet, synchronisiert und dann wieder hochgeladen, um Fans und Freunde damit zu bespassen. (pre)

Abonniere unseren Newsletter