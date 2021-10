Dieses Bild haben wir diese Saison schon des Öfteren gesehen: Arthur Cabral in Jubelpose. Bild: keystone

Cabral erhält Aufgebot für Brasiliens Nationalmannschaft

Basels Torgarant Arthur Cabral wird erstmals für Brasiliens Nationalmannschaft aufgeboten. Der 23-Jährige erhält somit die Chance, ab der kommenden Woche in den Partien gegen Venezuela, Kolumbien und Uruguay eingesetzt zu werden.

Den Selektionären, welche die Super League nur am Rande auf dem Radar haben, sind die Leistungen Cabrals nicht entgangen. In dieser Saison erzielte er in 16 Pflichtspielen bereits 20 Tore.

Letztmals erhielt 1999 ein in der Schweiz engagierter Spieler ein Aufgebot für Brasiliens Nationalmannschaft. Nelson Dida vom FC Lugano wurde für drei Testspiele, die er dann auch allesamt bestritt, nominiert. (bal/sda)