Sydney Schertenleib schiesst für den FC Barcelona im Clasico gegen Real Madrid eine Traumkiste. Bild: keystone

Die Schweizerinnen schiessen sich warm: Schertenleib mit Traumkiste

Die Übersicht von Keystone-SDA zu den Nationalspielerinnen in den ausländischen Ligen.

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Schertenleib mit Traumkiste

Im Clasico gegen Real Madrid feierten die Frauen des FC Barcelona einen 7:0-Sieg und blieben auch im sechsten Meisterschaftsspiel ohne Punkteverlust. Der Kantersieg ist der höchste Triumph, den es im Klassiker der Frauen je gab. Für den Schlusspunkt sorgte in der 88. Minute Sydney Schertenleib. Die Schweizer Nationalspielerin traf aus rund 25 Metern.

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Xhemaili sorgt in der Nachspielzeit für Como-Jubel

Riola Xhemaili schoss Como in der Serie A zum Sieg. Die Solothurnerin traf in der Nachspielzeit gegen Napoli mit Emilie Mece zum 2:1. Im zweiten Meisterschaftsspiel feierte der Aufsteiger damit den zweiten Sieg. Xhemaili stand wie bereits beim 4:1-Sieg gegen die AC Milan über 90 Minuten auf dem Platz.

Maritz feiert Debüt-Tor für Aston Villa

In der Verteidigung gilt Noelle Maritz seit Jahren als sicherer Wert, mit Toren macht die Schweizer Nationalspielerin aber nur selten auf sich aufmerksam. Gegen Crystal Palace traf die Spielerin von Aston Villa am Sonntag allerdings zur 1:0-Führung. Die 30-Jährige markierte damit ihr erstes Goal für den Klub, für den sie seit 2024 auf dem Platz steht.

Crnogorcevic weiterhin treffsicher

Am Samstag wurde Ana-Maria Crnogorcevic 36 Jahre alt. Dafür beschenkte sie sich gleich selbst. Für Strasbourg eröffnete die Schweizer Rekordnationalspielerin und -torschützin das Skore in der 28. Minute. Die Partie gegen Marseille endete 3:3.

Fölmli überwindet Schweizer Nati-Goalie Romero

Ebenfalls für die Nati-Pause in Form ist Svenja Fölmli. Für Hoffenheim traf die Stürmerin im Spiel gegen Nürnberg zum 1:1. Es dürfte ein doppelt spezielles Tor für Fölmli gewesen sein: Zum einen, war es der erste Treffer für ihren neuen Klub, seit sie im Sommer von Eintracht Frankfurt nach Hoffenheim wechselte. Zum anderen überwand sie Nürnberg-Goalie Lourdes Romero, die erst im Mai dieses Jahres ihr erstes Aufgebot für das Schweizer Nationalteam erhielt. (car/sda)