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NHL: Nino Niederreiters Jets feiern ersten Saisonsieg

Winnipeg Jets center Cole Perfetti (91) celebrates after his goal against the Detroit Red Wings with left wing Kyle Connor, left, and center Mark Scheifele (55) during the first period of an NHL hocke ...
Die Winnipeg Jets siegen auswärts in Detroit.Bild: keystone

Niederreiters Jets feiern ersten Saisonsieg +++ Schmid bei Panthers-Pleite auf der Bank

05.10.2026, 07:1405.10.2026, 07:14

Detroit – Winnipeg 2:3

Nino Niederreiter (WPG), 11:15 TOI

Im zweiten Spiel feiern die Winnipeg Jets ihren ersten Saisonsieg. Sie bezwingen die Detroit Red Wings auswärts mit 3:2. Den ersten Unterschied machen die Kanadier bereits mit einem Doppelschlag im ersten Drittel. Cole Perfetti eröffnete das Skore in der 14. Minute in Überzahl. Und anderthalb Minuten später stellte Kyle Connor bereits auf 2:0 für die Gäste. Nach dem 3:0 der Jets im Mitteldrittel ebenfalls durch Connor kämpfte sich Detroit noch einmal heran, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Nino Niederreiter zeigt in Winnipegs vierter Linie eine unauffällige Leistung. Der Churer Stürmer liess sich nichts zuschulden kommen, blieb aber auch offensiv wirkungslos ohne einen einzigen Abschluss.

Video: YouTube/SPORTSNET

Anaheim – Florida 3:2nV

Akira Schmid (FLA) Ersatz

Die Florida Panthers verlieren in Kalifornien zum zweiten Mal. Nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen die San Jose Sharks unterliegt das Team mit dem Schweizer Goalie Akira Schmid auch den Anaheim Ducks in der Overtime.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Anaheim war zwei Mal in Führung gegangen, Florida konnte aber stets reagieren. Rückkehrer Brad Marchand glich die Partie 110 Sekunden vor dem Ende mit seinem Treffer zum 2:2 aus. In der Verlängerung behielt Anaheim aber die Nerven: Mikael Granlund schoss die Ducks in der 65. Minute im Poweprlay zum Sieg. Akira Schmid sah von der Bank aus, wie sein Teamkollege Jacob Markström 18 von 21 Schüssen auf sein Tor hielt. (abu)

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