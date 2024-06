Transfer-Hammer fix: Real Madrid verkündet Verpflichtung von Kylian Mbappé

Der Junge aus Bondy: Aus der Pariser Banlieue hat es Kylian Mbappé zu einem der besten Fussballer der Gegenwart gebracht. Seine Laufbahn in Bildern. (Stand: März 2024)

Mbappé, der seinen bisherigen Klub Paris Saint-Germain ablösefrei verlassen darf, unterschrieb mit Real Madrid einen Vertrag bis 2029. Der 25-jährige Franzose spielte die letzten sieben Saisons in Paris, wurde sechsmal Meister und viermal Cupsieger. Er verlässt PSG als Klub-Rekordtorschütze. In 308 Partien erzielte er 256 Tore.

Nach vielen Spekulationen und Diskussionen in den letzten Monaten ist es nun fix: Kylian Mbappé spielt ab nächste Saison für Real Madrid. Die Spanier vermeldeten den Zuzug zwei Tage nach dem Gewinn der Champions League.

Roberto Carlos tritt gegen Frankreich seinen Freistoss für die Ewigkeit

3. Juni 1997: Ein Jahr vor der WM verblüfft der Brasilianer Roberto Carlos die Fussballwelt. Erst über ein Jahrzehnt später finden Forscher eine Erklärung dafür, wie der Freistoss aus 35 Metern den Weg ins Tor finden konnte – doch der Torschütze glaubt ihnen nicht.

Nein, man glaubt es irgendwie immer noch nicht, auch wenn man den Freistoss in der Zwischenzeit hundert Mal gesehen hat. Wie um alles in der Welt kann der Ball ins Tor gehen? Er scheint doch auf dem Weg dorthin weit am Pfosten vorbei zu fliegen!