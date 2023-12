Tijani geht zu Boden. Bild: keystone

FCSG klatscht Yverdon mit 4:0 nieder

St.Gallen – Yverdon

Der FC St. Gallen gewinnt auch sein achtes Heimspiel der Saison. Die Ostschweizer revanchieren sich im Nachtragsspiel vom Wochenende mit einem 4:0 an Yverdon für die Auswärtsniederlage vor zwei Monaten.

Willem Geubbels und Chadrac Akolo waren allein in der ersten halben Stunde dreimal erfolgreich. Geubbels erzielte den ersten und den dritten Treffer, Akolo markierte auf Vorlage seines Sturmpartners das 2:0. Beide stehen damit nach der Hälfte der ersten Meisterschaftsphase bei sechs Toren. Den Schlusspunkt setzte Isaac Schmidt nach einer Stunde.

Wesentlichen Anteil an der überzeugenden Revanche für das 0:1 am 1. Oktober in Yverdon hatte auch Lukas Görtler. Der Captain, der nach seiner Verletzungspause aufgrund einer Fussverletzung zum ersten Mal seit August wieder in der Startelf stand, bereitete den Führungstreffer mit einem massgeschneiderten Steilpass vor und stand mit einem identischen Zuspiel auch am Ursprung des zweiten Treffers, bei dem Geubbels dieses Mal zum einschussbereiten Akolo querlegte.

Yverdon wartet damit weiter auf den ersten Sieg seit mehr als zwei Monaten. Unter Marco Schällibaums Trainer-Nachfolger Ricardo Dionisio war es die zweite Niederlage im dritten Spiel.

Del Fabro, Vallci und Schmidt. Bild: keystone

St. Gallen - Yverdon 4:0 (3:0). - SR Staubli.

Tore: 8. Geubbels (Görtler) 1:0. 16. Akolo (Geubbels) 2:0. 29. Geubbels 3:0. 61. Schmidt (Witzig) 4:0.

St. Gallen: Zigi; Zanotti, Stanic, Vallci, Schmidt; Görtler (70. Stevanovic), Quintillà, Witzig (63. Toma); Karlen (82. Krasniqi), Geubbels (62. Schubert), Akolo (63. Möller).

Yverdon: Breza; Malula (56. Gouet), Del Fabro, Tijani; Sauthier, Céspedes (81. Lusuena), Corness (81. Klepac), Le Pogam; Loucif (66. Liziero); Alves (66. Rodrigues), Kevin Carlos.

Bemerkungen: Verwarnungen: 13. Kevin Carlos, 70. Sauthier. (sda)

