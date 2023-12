Veiga freut sich über das 1:0. Bild: keystone

Basel schafft endlich den Auswärtssieg, FCSG bodigt Yverdon

St.Gallen – Yverdon

Der FC St. Gallen gewinnt auch sein achtes Heimspiel der Saison. Die Ostschweizer revanchieren sich im Nachtragsspiel vom Wochenende mit einem 4:0 an Yverdon für die Auswärtsniederlage vor zwei Monaten.

Willem Geubbels und Chadrac Akolo waren allein in der ersten halben Stunde dreimal erfolgreich. Geubbels erzielte den ersten und den dritten Treffer, Akolo markierte auf Vorlage seines Sturmpartners das 2:0. Beide stehen damit nach der Hälfte der ersten Meisterschaftsphase bei sechs Toren. Den Schlusspunkt setzte Isaac Schmidt nach einer Stunde.

Wesentlichen Anteil an der überzeugenden Revanche für das 0:1 am 1. Oktober in Yverdon hatte auch Lukas Görtler. Der Captain, der nach seiner Verletzungspause aufgrund einer Fussverletzung zum ersten Mal seit August wieder in der Startelf stand, bereitete den Führungstreffer mit einem massgeschneiderten Steilpass vor und stand mit einem identischen Zuspiel auch am Ursprung des zweiten Treffers, bei dem Geubbels dieses Mal zum einschussbereiten Akolo querlegte.

Yverdon wartet damit weiter auf den ersten Sieg seit mehr als zwei Monaten. Unter Marco Schällibaums Trainer-Nachfolger Ricardo Dionisio war es die zweite Niederlage im dritten Spiel.

Del Fabro, Vallci und Schmidt. Bild: keystone

St. Gallen - Yverdon 4:0 (3:0). - SR Staubli.

Tore: 8. Geubbels (Görtler) 1:0. 16. Akolo (Geubbels) 2:0. 29. Geubbels 3:0. 61. Schmidt (Witzig) 4:0.

St. Gallen: Zigi; Zanotti, Stanic, Vallci, Schmidt; Görtler (70. Stevanovic), Quintillà, Witzig (63. Toma); Karlen (82. Krasniqi), Geubbels (62. Schubert), Akolo (63. Möller).

Yverdon: Breza; Malula (56. Gouet), Del Fabro, Tijani; Sauthier, Céspedes (81. Lusuena), Corness (81. Klepac), Le Pogam; Loucif (66. Liziero); Alves (66. Rodrigues), Kevin Carlos.

Bemerkungen: Verwarnungen: 13. Kevin Carlos, 70. Sauthier. (sda)

Lugano – Basel

Basel feiert im achten Anlauf den ersten Auswärtssieg der Saison in der Super League. Der Tabellenvorletzte gewinnt das Nachtragsspiel in Lugano 3:1.

In Abwesenheit des wegen Hüftproblemen kurzfristig ausgefallenen Goalies Marwin Hitz und einer Handvoll weiterer verletzter potenzieller Stammkräfte erzielte Djordje Jovanovic nach einer Stunde den entscheidenden Treffer für die stark aufspielenden Basler. Kurz zuvor hatte Roman Macek Basels Führung durch Jonathan Dubasin aus der ersten Halbzeit ausgeglichen. Das 3:1 markierte der 18-jährige Super-League-Debütant Romeo Beney in der Nachspielzeit.

Die ersten beiden Basler Tore fielen durch Kopfbälle. Der aus der zweithöchsten spanischen Liga gekommene und zum ersten Mal für den FCB erfolgreiche Belgier Dubasin war nach einer halben Stunde nach einem Corner von Dominik Schmid und Kopfballverlängerung von Renato Veiga zur Stelle. Jovanovic profitierte davon, dass Luganos Keeper Amir Saipi bei seiner missglückten Intervention eine Flanke von Dubasin ungenügend einschätzte und den Torschützen nicht am Kopfball hindern konnte.

Mit dem ersten Auswärtssieg setzte der FCB seine Aufwärtstendenz unter Trainer Fabio Celestini fort. Die Hoffung, es noch in die Finalrunde zu schaffen, ist wieder grösser; bei Halbzeit der ersten Meisterschaftsphase beträgt der Rückstand zum 6. Platz von Lugano nur noch sieben Punkte.

Zwar musste Basel auch wegen eines Lattenschusses des eingewechselten Beney bis in die Nachspielzeit um den wertvollen Sieg zittern. Gestohlen war er aber nicht, nicht zuletzt weil eben dieser Beney sein Super-League-Debüt in der 92. schliesslich doch noch veredelte. Die taktisch gut eingestellten Gäste hätten zur Pause auch höher führen können und reagierten postwendend auf den Ausgleich, bei dem die Abseitsfalle für einmal nicht funktionierte.

Luganos einziger Grund zur Freude war letztlich, dass Jonathan Sabbatini mit seinem 412. Einsatz zum Rekordspieler des Klubs avancierte.

Bild: keystone

Young Boys – Lausanne-Ouchy

Die Berner Young Boys besteigen nach einem 1:0-Sieg über Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy den Leaderthron der Super League.

Jean-Pierre Nsame schoss zu Beginn der Schlussviertelstunde den erlösenden Treffer, nachdem er in der ersten Halbzeit noch vom Elfmeterpunkt gescheitert war. Nach Verlustpunkten führt die Tabelle weiterhin der FC Zürich an, der am Sonntag Luzern empfängt.

Der FC Basel fasst doch langsam Tritt. Mit dem 3:1-Auswärtssieg in Lugano beträgt der Rückstand auf die Top 6 nach der Hälfte der Meisterschaftsphase noch sieben Punkte.

St. Gallens Heimstärke bekam auch Yverdon bei der 0:4-Niederlage zu spüren. Die Ostschweizer gewannen auch ihr achtes Meisterschaftspiel im eigenen Stadion und schieben sich an Servette vorbei auf Platz 3.

Bild: keystone

(sda)