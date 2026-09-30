Lamine Yamal zeigt gegen Kroatien erneut eine Glanzleistung. Bild: keystone

«Noch eine»: Lamine Yamal liefert die nächste Demonstration für den Ballon d'Or

Lamine Yamal hat beim 4:1-Sieg Spaniens gegen Kroatien in der Nations League erneut eindrücklich unter Beweis gestellt, warum er zu den grössten Anwärtern auf den Ballon d'Or zählt. Im ausverkauften Stadion in Sevilla traf der 19-Jährige gleich zweifach und legte zusätzlich einen Assist auf.

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Nach einem langen Ballbesitz-Spektakel über das ganze Feld landete der Ball über Cucurella und Baena bei Yamal. Der wusste bereits, wohin er den Ball schiessen würde, noch bevor ihn die Kugel überhaupt erreichte, und vollendete platziert.

Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Bilic hatte tags zuvor gewarnt, der grosse Unterschied zwischen dem Spanien von 2010 und der heutigen Mannschaft heisse schlicht Lamine Yamal – ein Spieler einer anderen Kategorie. Er sollte damit recht behalten.

Kroatien, das ohne den abtretenden Luka Modric in der Startelf auflief, fand nur kurz zurück ins Spiel: Nach einer unnötig kassierten Gelben Karte von Baena glich Dion Drena Beljo per Kopf nach einer Hereingabe von Perisic aus. Die Freude währte aber nicht lange – aus einer Ecke bediente Yamal mit dem rechten Fuss präzise Marc Pubill, der per Kopf zum 2:1 traf.

Nächste Yamal-Show

Nach der Pause liess Pedri die Spanier die Kontrolle zurückgewinnen. Es folgte die nächste Yamal-Glanztat: Ein Steilpass brachte ihn auf die rechte Seite, von wo er den Ball in einen minimalen Winkel zwischen Torhüter Livakovic und dem kurzen Pfosten setzte.

Standing Ovations für Modric

Für einen der emotionalsten Momente des Abends sorgte ein Kroate: Als der 40-jährige Luka Modric in der Schlussphase eingewechselt wurde, erhob sich das gesamte Stadion und feierte die kroatische Legende mit stehenden Ovationen. Kurz darauf setzte Nico Williams mit dem 4:1-Endstand den Schlusspunkt einer klaren spanischen Angelegenheit.

Yamals eigene Worte: «Noch eine»

Nach dem Abpfiff sprach Yamal gegenüber TVE über die Einstellung der Mannschaft: Man müsse von Beginn an konzentriert sein, das gelinge derzeit gut. Zu seinem zweiten Tor, bei dem er den eigenen Barça-Teamkollegen Livakovic bezwang, verriet er, dass ihm die Kenntnis aus gemeinsamen Trainingseinheiten geholfen habe. Auf die Nachfrage, ob dies wieder eine Demonstration für den Ballon d'Or gewesen sei, antwortete er lächelnd knapp: «Noch eine.»