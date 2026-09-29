Ricardo Rodriguez jubelt nach seinem Freistosstor. Bild: keystone

Zwei Verteidiger und Amdouni schiessen die Schweizer Nati gegen Schottland zum klaren Sieg

Die Schweiz steht nach zwei Spielen in der Nations League mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Das Team von Murat Yakin zeigt in Glasgow einen souveränen Auftritt und gewinnt nach einer frühen Roten Karte gegen Schottland 3:0.

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Nach dem souveränen Auftaktsieg in der Nations League gegen Nordmazedonien (3:0) war allen klar, dass am Dienstag ein härterer Brocken, die womöglich schwierigste Aufgabe in dieser Kampagne, auf das Team von Trainer Murat Yakin warten würde. Während Nordmazedonien in der Weltrangliste lediglich Position 70 belegt und in der letzten Kampagne der Nations League den Aufstieg in die Liga B schaffte, gingen die Schotten, die Nummer 42 der Welt, den umgekehrten Weg und stiegen aus der Liga A ab.

Die Schweizer liessen die durchaus vorhandene Stimmung von den Rängen des Hampden Park jedoch nie auf den Platz überschwappen. Von Beginn an liessen sie Ball und Gegner laufen. So auch in der 9. Minute, als nach einer flüssigen Kombination über mehrere Stationen Dan Ndoye alleine auf das Tor zog. Jack Hendry konnte den Schweizer nur noch regelwidrig stoppen. Schiedsrichter Nenad Minakovic entschied auf Penalty und Gelb für den Schotten. Da das Foul jedoch knapp ausserhalb des Strafraums stattgefunden hatte, schaltete sich der VAR ein. Statt Gelb und Penalty gab es Rot für den Sünder und einen Freistoss für die Schweiz.

Jack Hendry flog bereits früh vom Platz. Bild: keystone

Rodriguez mit seltenem Treffer

Den Jubel der schottischen Fans über den zurückgenommenen Penalty erstickte Ricardo Rodriguez im Keim. Er erwischte mit dem fälligen Freistoss Angus Gunn in der Goalie-Ecke. Für den Aussenverteidiger war es das erste Länderspieltor seit mehr als fünf Jahren.

Rodriguez über sein Tor «Es ist super gewesen und ich bin mega glücklich. So muss es weitergehen. Der Freistoss war einfach super geschossen. Ich habe ihn gut getroffen und habe schon manche solche Tore gemacht. Für den Torhüter war es schwer und ich habe ihn sauber getroffen.»

Das Team von Murat Yakin kontrollierte in der Folge die Partie. Hinten liess die Abwehr um Captain Manuel Akanji und Nico Elvedi keinen einzigen Abschluss der Schotten aufs Tor zu. Im Zentrum strahlten Remo Freuler und Ardon Jashari jene Ruhe aus, die normalerweise von Granit Xhaka ausgeht. Und in der Offensive sorgten Johan Manzambi, Zeki Amdouni und vor allem Dan Ndoye immer wieder für Torgefahr.

Elvedi krönt Jubiläum

Es war denn auch eine Aktion von Ndoye, die zehn Minuten nach der Pause am Ursprung des 2:0 stand. Elvedi verwertete die flache Hereingabe im Stile eines Torjägers. Für den 29-Jährigen von Leeds United war es das vierte Tor im 75. Länderspiel. Für den Schlusspunkt sorgte in der 82. Minute Amdouni, der nach seinem Doppelpack gegen Nordmazedonien auch gegen Schottland traf. Wiederum kam die Vorlage von Ndoye.

Elvedi über die Partie: «Die ganze Mannschaft hat ein geiles und souveränes Spiel gezeigt. Wir haben eigentlich nichts zugelassen und verdient 3:0 gewonnen. Der Freistoss von Rodriguez war mit der roten Karte zusammen sicher der Dosenöffner.»

Im Hampden Park gingen in den letzten Jahren grosse Fussballnationen wie Spanien und Kroatien als Verlierer vom Platz. Nicht so die Schweiz, die mit einem souveränen Auftritt den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Nations League einfuhr.

Weiter geht es für das Team von Murat Yakin am Samstag in Luzern. Mit drei Punkten gegen Slowenien könnte die Schweiz bereits einen grossen Schritt Richtung direktem Wiederaufstieg in die Liga A machen.

Schottland - Schweiz 0:3 (0:1)

Glasgow. - SR Minakovic (SRB).

Tore: 12. Rodriguez 0:1. 55. Elvedi (Ndoye) 0:2. 82. Amdouni (Ndoye) 0:3.

Schottland: Gunn; McKenna, Binks, Hendry; Patterson (59. Montgomery), Ferguson, McGinn, Gilmour (59. Christie), Robertson (74. Doig); Bowie (13. Welsh), McBurnie (59. Ure).

Schweiz: Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez (63. Britschgi); Jashari (71. Sierro), Freuler; Aebischer, Manzambi (63. Rieder), Ndoye (86. Sanches); Amdouni (86. Itten).

Bemerkungen: Schweiz u.a. ohne Xhaka, Embolo (beide nicht im Aufgebot), Vargas, Zakaria (beide verletzt). 11. Rote Karte Hendry. Verwarnung: 73. Welsh. (riz/sda)

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