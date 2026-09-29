Slowenien schlägt Nordmazedonien. Bild: www.imago-images.de

Slowenien erster Verfolger der Schweiz + Spanien gewinnt auch gegen Kroatien

Mehr «Sport»

Liga B, Gruppe 1

Slowenien – Nordmazedonien 2:0

Im zweiten Spiel der Schweizer Gruppe in der Nations League feiert Slowenien einen Heimsieg. Das Team von Trainer Bostjan Cesar gewinnt gegen Nordmazedonien 2:0.

Die Slowenen waren in ihrem Nationalstadion in Ljubljana das spielbestimmende Team. Sie mussten sich jedoch bis in die 55. Minute gedulden, ehe ihre Bemühungen in Zählbares umgewandelt wurden. Sandi Lovric erzielte aus spitzem Winkel das 1:0 und erlöste somit sein Team.

Sandi Lovric jubelt über den Führungstreffer. Bild: www.imago-images.de

Gerade als die Nordmazedonier ihre Bemühungen intensivierten, machte der eingewechselte Aljosa Matko mit dem 2:0 alles klar. Die Slowenen blieben nach dem 0:0 gegen Schottland erneut ohne Gegentor und stehen damit auf Platz 2 der Vierergruppe, zwei Punkte hinter der Schweiz. Am Samstag kommt es in Luzern zum Direktduell der beiden Teams.

Liga A, Gruppe 3

Spanien – Kroatien 4:1

Spanien gewinnt in der Nations League nach dem 3:2-Sieg gegen England auch gegen Kroatien. Zuhause triumphiert die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente souverän 4:1

Einmal mehr seine Wichtigkeit unter Beweis stellte Lamine Yamal. Wie bereits vor drei Tagen traf er auch am Dienstagabend schon in der 2. Minute zum 1:0 für den Weltmeister. Auch das Tor zum 3:1 realisierte der 19-jährige Spieler des FC Barcelona, ehe Nico Williams in der 89. Minute mit dem Treffer zum 4:1 für den Schlusspunkt der Partie sorgte.

Weltmeister Spanien ist weiterhin nicht zu schlagen. Bild: keystone

Zuvor hatten zwischen Yamals Toren Dion Beljo für Kroatien den Ausgleich realisiert (28.) und Marc Pubill nur drei Minuten später - nach Vorlage von Yamal - zum 2:1 getroffen.

Spanien - Kroatien 4:1 (2:1)

Sevilla. - SR Gözübüyük (NED).

Tore: 2. Yamal 1:0. 28. Beljo 1:1. 31. Pubill 2:1. 63. Yamal 3:1. 89. Williams 4:1.

Tschechien – England 0:2

Im anderen Spiel der Gruppe 3 sicherte sich Thomas Tuchel mit England den Sieg. Gegen Tschechien, das ab der 25. Minute in Unterzahl spielte, feierte die Mannschaft des deutschen Trainers einen 2:0-Erfolg.

Dabei trafen jene beiden Spieler, die bereits gegen Spanien am vergangenen Samstag erfolgreich gewesen waren. In der 47. Minute eröffnete Anthony Gordon das Skore, ehe rund 20 Minuten vor Schluss Harry Kane erhöhte. Für den Captain war es der 87. Treffer im 123. Länderspiel und die Wiedergutmachung für den gegen Spanien verschossenen Penalty.

England zeigt eine Reaktion. Bild: keystone

Tschechien - England 0:2 (0:0)

Prag. - SR Meler (TUR).

Tore: 47. Gordon 0:1. 69. Kane 0:2. - Bemerkungen: 25. Rote Karte Sulc (CZE). (riz/sda)

Tabelle