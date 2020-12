Sport

Super League: Lausanne schlägt Vaduz, Sion vergibt Sieg in Genf



Platzverweis kostet Sion den Sieg in Genf – Lausanne schlägt Vaduz

Vaduz – Lausanne 0:2

Im Duell der Aufsteiger setzt sich Lausanne auswärts in Vaduz mit 2:0 durch. Während die Waadtländer sich im soliden Mittelfeld bewegen, drohen die Liechtensteiner am Tabellenende endgültig abgehängt zu werden.

In einem lange wenig aufregenden Spiel wird es vor der Pause plötzlich doch noch hektisch. Zuerst muss Lausanne-Keeper Mory Diaw seine Farben vor dem Rückstand bewahren, dann trifft auf der anderen Seite Aldin Turkes zur vermeintlichen Führung der Waadtländer. Nach einer gefühlten Ewigkeit geht die Fahne des Assistenten aber doch noch hoch – Abseits.

Kurz nach dem Seitenwechsel fällt der Treffer dann schliesslich doch. Cameron Puertas bringt die Gäste aus der Romandie in Führung. Und auch Aldin Turkes darf doch noch jubeln: Der Bosnier verwertet in der 64. Minute den Penalty, der Lausanne definitiv den Sieg bringt.

Vaduz - Lausanne-Sport 0:2 (0:0)

SR Horisberger.

Tore: 49. Puertas (Guessand) 0:1. 64. Turkes (Foulpenalty) 0:2.

Vaduz: Büchel; Rahimi (71. Di Giusto), Schmid, Simani; Dorn (64. Santin), Wieser (46. Gasser), Gajic, Obexer; Lüchinger; Djokic (64. Cicek), Sutter (81. Gomes).

Lausanne-Sport: Diaw; Boranijasevic, Jenz, Loosli, Flo; Kukuruzovic (76. Thomas); Puertas, Geissmann (46. Elton Monteiro); Brazão (68. Barès), Turkes (76. Schmidt), Guessand (91. Lukembila).

Bemerkungen: Vaduz ohne Prokopic (gesperrt) und Coulibaly (verletzt). Lausanne-Sport ohne Zekhnini (gesperrt), Nanizayamo und Falk (beide verletzt). Super-League-Debüt des 19-jährigen Mittelfeldspielers Yago Gomes.

Verwarnungen: 25. Wieser (Foul), 36. Jenz (Foul), 67. Puertas (Foul).

Servette – Sion 1:1

Vaduz hat Glück, dass Sion eine über lange Zeit gute Leistung nicht mit drei Punkten belohnt. Die Walliser geben bei Servette eine Führung aus der Hand und retten am Ende ein 1:1-Remis über die Zeit.

Come si fa a non dare rosso??? 😱😱🤦‍♂️ pic.twitter.com/Xny9qNp27V — Marco Maffioletti (@Maffi14) December 17, 2020

Es ist kein Spiel der vielen Chancen und dennoch bekommen die TV-Zuschauer schon nach 15 Minuten ein Traumtor zu sehen. Anto Grgic verwertet einen Freisstoss auf herrliche Art und Weise. Kurz vor der Pause packt Servette-Goalie Jérémy Frick gegen einen Kopfball von Roberts Uldrikis eine hervorragende Parade aus. Die Sittener Führung zur Pause verdient.

Auch in der zweiten Halbzeit kontrolliert der FC Sion die Partie – bis Birama Ndyoe in der 61. Minute wegen einer Notbremse vom Platz fliegt. Danach übernehmen die Servettiens das Spiel und kommen zehn Minuten nach der roten Karte zum Ausgleich durch Boubacar Fofana. In der Nachspielzeit rettet Sion.-Keeper Timothy Fayulu mit einer Glanzparade auf der Linie das 1:1 über die Zeit.

Servette - Sion 1:1 (0:1)

SR Jaccottet.

Tore: 15. Grgic (Freistoss) 0:1. 71. Fofana (Schalk) 1:1.

Servette: Frick; Sauthier (46. Diallo), Rouiller, Severin, Clichy; Cespedes (46. Mendy); Cognat (84. Ondoua), Valls (87. Ricky); Fofana (72. Antunes), Kyei, Schalk.

Sion: Fayulu; Ndoye, Bamert, Abdellaoui; Serey Die; Theler (60. Tosetti), Araz, Grgic (85. Doldur), Iapichino; Uldrikis (85. Karlen), Wakatsuki (67. Zock).

Bemerkungen: Servette ohne Stevanovic, Imeri, Sasso, Koné und Henchoz (alle verletzt). Sion ohne Clemenza, Hoarau, Luan, Ruiz, Andersson und Kabashi (alle verletzt). 57. Pfostenschuss Uldrikis. 61. Rote Karte gegen Ndoye (Notbremse-Foul).

Verwarnungen: 10. Cespedes (Foul), 29. Uldrikis (Foul), 37. Rouiller (Foul), 41. Severin (Foul), 45. Theler (Foul), 77. Zock (Foul). (abu/sda)

Die Tabelle

