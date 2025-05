Der Fc Schaffhausen ist abgestiegen. Bild: KEYSTONE

Aarau gewinnt schon wieder nicht – Schaffhausen steigt aus der Challenge League ab

Der FC Aarau muss um seinen Platz in der Barrage zittern. Die Aarauer unterliegen in der 34. Runde der Challenge League daheim dem FC Wil und haben nur noch drei Punkte Reserve auf Etoile Carouge. Schaffhausen steht als Absteiger fest.

Beim FC Aarau läuft seit Wochen nichts mehr wie geplant. Nach dem durch eine Flut von Unentschieden verpassten direkten Aufstieg in die Super League ist nun auch der 2. Rang so stark gefährdet wie seit Monaten nicht. Etoile Carouge konnte dank dem 2:1-Erfolg bei Neuchâtel Xamax nicht nur die vorzeitige Entscheidung verhindern, sondern den Druck auf den FCA massiv erhöhen. Am kommenden Freitag gastieren die Aarauer bei den Genfern und könnten dann den 2. Platz an Etoile Carouge verlieren. In der letzten Runde hat Aarau ein Heimspiel gegen Nyon, und Etoile Carouge spielt beim Aufsteiger Thun.

Aarau muss um den Barrageplatz zittern. Bild: keystone

Der FC Aarau zeigte sich beim 2:4 gegen den FC Wil wie oft in den letzten Wochen fragil. Nachdem Valon Fazliu und Nikola Gjorgjev die Gastgeber vor 6853 Zuschauern im Brügglifeld mit 2:0 in Führung geschossen hatte, verspielte das Team von Trainer Brunello Iacopetta den Vorsprung noch vor der Pause innerhalb von zwei Minuten. Und auch die Wiler Treffer drei und vier fielen kurz hintereinander (57. und 59.) durch Behar Neziri und Nico Maier, der schon das 1:2 erzielt hatte.

Schaffhausen zuversichtlich trotz Abstieg

Für den von Hakan Yakin trainierten FC Schaffhausen besiegelte die 2:3-Heimniederlage gegen Nyon den Abstieg nach zwölf Jahren in der Challenge League. Das Spiel der letzten Hoffnung gegen den letzten verbliebenen Konkurrenten im Abstiegskampf musste nach dem dritten Gegentor eine Viertelstunde vor Schluss wegen gezündeter Böller für längere Zeit unterbrochen werden.

Trotz der sportlichen Enttäuschung blickt der FC Schaffhausen optimistisch in die Zukunft. Dank Investitionen aus Asien im zweistelligen Millionenbereich konnten die Schulden getilgt werden, wie der neue Präsident Martin Frick am Freitag bei einem Medienanlass mitteilte. Der in Singapur beheimatete Ostschweizer erörterte auch die Pläne für den Klub. «Wir haben einen 5-Jahres-Plan, bis dahin würden wir gerne in der Super League spielen», sagte Frick gemäss «Schaffhauser Nachrichten». (riz/sda)