Premier League: Chelsea nach Remis acht Punkte hinter Manchester City

Chelsea's Marcos Alonso gewinnt das Kopfballduell gegen Brightons Verteidiger Joel Veltman. Bild: keystone

Chelsea nach Remis acht Punkte hinter Manchester City

Chelsea – Brighton 1:1

Chelsea muss sich im letzten Spiel des Jahres mit einem Remis begnügen. Der Champions-League-Sieger kassiert in der 20. Premier-League-Runde gegen Brighton in der 91. Minute den 1:1-Ausgleich.

Der frühere englische Internationale Danny Welbeck traf für den Aussenseiter, nachdem Chelsea nach einer knappen halben Stunde durch Romelu Lukaku in Führung gegangen war.

Manchester City – Brentford 1:0

Manchester City profitierte von den Fehltritten seiner härtesten Konkurrenten. Während Chelsea und Liverpool (0:1 in Leicester am Dienstag) Punkte liegen liessen, feierte die Mannschaft von Pep Guardiola mit dem 1:0 beim Aufsteiger Brentford den zehnten Sieg in Folge. Der Vorsprung auf Chelsea beträgt nun acht Zähler.