Premier League: Chelsea nach Remis neun Punkte hinter Manchester City

Chelsea's Marcos Alonso gewinnt das Kopfballduell gegen Brightons Verteidiger Joel Veltman. Bild: keystone

Chelsea nach Remis neun Punkte hinter Manchester City

Chelsea – Brighton

Chelsea muss sich im letzten Spiel des Jahres mit einem Remis begnügen. Der Champions-League-Sieger kassiert in der 20. Premier-League-Runde gegen Brighton in der 91. Minute den 1:1-Ausgleich.

Der frühere englische Internationale Danny Welbeck traf für den Aussenseiter, nachdem Chelsea nach einer knappen halben Stunde durch Romelu Lukaku in Führung gegangen war.Manchester City profitierte von den Fehltritten seiner härtesten Konkurrenten. Während Chelsea und Liverpool (0:1 in Leicester am Dienstag) Punkte liegen liessen, feierte die Mannschaft von Pep Guardiola mit dem 1:0 beim Aufsteiger Brentford den zehnten Sieg in Folge. Der Vorsprung auf Chelsea beträgt nun neun Zähler.