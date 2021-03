Sport

Kein VAR! Ronaldos später «Siegtreffer» aberkannt – Irland blamiert sich gegen Luxemburg

Gruppe A

Serbien – Portugal 2:2

Portugal lässt in der WM-Qualifikation gegen Serbien trotz einer 2:0-Führung zwei Punkte liegen. Dank eines Doppelpacks von Diego Jota in der ersten Halbzeit führen die Portugiesen eigentlich komfortabel, doch Serbien kommt nach der Pause durch Aleksander Mitrovic und Filip Kostic rasch zum Ausgleich.

In der Schlussphase überschlagen sich dann die Ereignisse: Erst liegt Nikola Milenkovic in der 92. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, eine Minute später trifft Cristiano Ronaldo dann zum vermeintlichen 3:2. Sein Schuss ins verwaiste Gehäuse war ganz klar hinter der Torlinie, doch der Schiedsrichter gab den Treffer nicht und weil es in der WM-Quali keinen VAR gibt, konnte der Unparteiische auch nicht überstimmt werden.

Serbien - Portugal 2:2 (0:2)

Belgrad. - SR Makkelie (NED).

Tore: 11. Jota 0:1. 36. Jota 0:2. 46. Mitrovic 1:2. 60. Kostic 2:2. - Bemerkungen: Serbien ohne Nikolic (Basel/Ersatz). 92. Rote Karte gegen Milenkovic (Serbien).

Irland – Luxemburg 0:1

Irland blamiert sich in Dublin gegen Fussballzwerg Luxemburg bis auf die Knochen. Gerson Rodrigues erzielt in der 85. Minute den 1:0-Siegtreffer für den Aussenseiter um YB-Spieler Christopher Martins. Letztmals hatte Luxemburg ein Qualifikationsspiel auswärts im September 2008 gewonnen: mit 2:1 in Zürich gegen die von Ottmar Hitzfeld trainierte Schweiz.

Irland - Luxemburg 0:1 (0:0)

Dublin. - SR Jovic (CRO).

Tor: 85. Gerson Rodrigues 0:1.

Bemerkungen: Luxemburg mit Martins (YB).

Die Tabelle:

Gruppe E

Tschechien – Belgien 1:1

Belgien tut sich in Prag gegen Tschechien richtig schwer und muss sich mit einem hart erkämpften 1:1-Unentschieden begnügen. Lukas Provod bringt die Tschechen mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze kurz nach der Pause in Führung, doch Inter-Star Romelu Lukaku gleicht nach 61 Minuten aus und rettet den «Roten Teufeln» so wenigstens noch einen Punkt.

Tschechien - Belgien 1:1 (0:0)

Prag. - SR Collum (SCO).

Tore: 50. Provod 1:0. 60. Lukaku 1:1.

Belarus – Estland 4:2

Thomas Häberli kassiert die zweite Niederlage als Nationalcoach von Estland. Der frühere Trainer des FC Luzern, der sich wegen eines Corona-Falls bei den Esten in Quarantäne befindet, sieht von der Ferne das 2:4 in Minsk gegen Weissrussland. Drei Tage zuvor hatte Estland gegen Tschechien 2:6 verloren.

Belarus - Estland 4:2 (1:1)

Minsk. - SR Hennessy (IRL).

Tore: 31. Anier 0:1. 45. Lisakowitsch (Foulpenalty) 1:1. 55. Anier 1:2. 64. Kendysch 2:2. 81. Sawizki 3:2. 84. Lisakowitsch 4:2.

Bemerkungen: 77. Gelb-Rote Karte gegen Oigus (Estland).

Die Tabelle:

Gruppe G

Niederlande – Lettland 2:0

Die Niederlande hat sich für die überraschende Niederlage zum WM-Quali-Auftakt gegen die Türkei rehabilitiert. Dank einer starken Leistung feiert das Team von «Bondscoach» Frank de Boer einen souveränen 2:0-Pflichtsieg gegen Lettland. Die Treffer erzielen Steven Berghuis nach etwas mehr als einer halben Stunde und Luuk de Jong Mitte der zweiten Halbzeit.

Die Französin Stephanie Frappart schreibt als erste Schiedsrichterin bei der WM-Quali der Männer Fussball-Geschichte.

Niederlande - Lettland 2:0 (1:0)

Amsterdam. - 5000 Zuschauer. - SR Frappart (FRA).

Tore: 32. Berghuis 1:0. 69. De Jong 2:0.

Bemerkungen: Lettland mit Uldrikis (Sion/bis 46.), ohne Oss (Lugano).

Norwegen – Türkei 0:3

Im Parallelspiel bestätigt der Schweizer EM-Gegner Türkei seine starke Form und fegt auswärts mit 3:0 über Norwegen hinweg. Erling Haaland und Co. haben gegen die furiosen Türken keinen Stich – Ozan Tufan mit einem Doppelpack und Caglar Söyüncu besorgen die Tore für den souveränen Leader der Gruppe G. In der Schlussphase muss ausserdem noch Norwegens Kristian Thorstvedt wegen eines groben Foulspiels mit Rot vom Platz.

Norwegen - Türkei 0:3 (0:2)

Malaga (ESP). - SR Hernandez (ESP).

Tore: 4. Tufan 0:1. 28. Söyüncü 0:2. 59. Tufan 0:3.

Weiteres Telegramm:

Montenegro - Gibraltar 4:1 (2:1)

Podgorica. - SR Schüttengruber (AUT).

Tore: 26. Beqiraj 1:0. 30. Styche (Foulpenalty) 1:1. 43. Simic 2:1. 53. Tomasevic 3:1. 80. Jovetic 4:1

Die Tabelle:

Gruppe H

Kroatien – Zypern 1:0

WM-Finalist Kroatien hat sich nach der überraschenden 0:1-Pleite gegen Slowenien zum Auftakt mit einem mühsamen Sieg zurückgemeldet. Das Team um den neuen Rekordinternationalen Luka Modric (135 Länderspiele) bezwingt Zypern mit 1:0. Einziger Torschütze ist Marko Pasalic kurz vor der Pause.

Kroatien - Zypern 1:0 (1:0)

Rijeka. - SR Tover (EST).

Tor: 40. Pasalic 1:0.

Russland – Slowenien 2:1

Russland siegt auch im zweiten Spiel der WM-Quali und weist Slowenien in Sotschi mit 2:1 in die Schranken. Nach dem Überraschungssieg der Slowenen gegen Kroatien starten die Gäste erneut mit viel Selbstvertrauen ins Spiel, Artem Dzyuba bringt die Russen mit einem Doppelpack aber noch vor der Pause auf Kurs. Atalanta-Legionär Josip Ilicic führt Slowenien wenig später zwar wieder heran, in einer temporeichen Partie fällt der Ausgleich aber nicht mehr.

Russland - Slowenien 2:1 (2:1)

Sotschi. - SR Di Bello (ITA).

Tore: 26. Dzyuba 1:0. 35. Dzyuba 2:0. 36. Ilicic 2:1.

Bemerkungen: Slowenien mit Lovric (Lugano/bis 86.), ohne Kramer (Zürich).

Weiteres Telegramm:

Slowakei - Malta 2:2 (0:2)

Trnava. - SR Lechner (AUT).

Tore: 16. Gambin 0:1. 20. Satariano 0:2. 49. Strelec 1:2. 53. Skriniar 2:2. (pre/sda)

Die Tabelle:

