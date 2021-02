Sport

BVB rettet nach Hitz-Flop einen Punkt – Leverkusen stolpert über Mainz



Alle vier Nachmittagsspiele der Bundesliga endeten ohne Sieger. Am ärgerlichsten ist das für Bayer Leverkusen, das den Sieg gegen Abstiegskandidat praktisch mit dem Schlusspfiff verschenkte. Verlierer ist auch Edin Terzic: Unter dem neuen Trainer strauchelt Borussia Dortmund einmal mehr.

Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim 2:2

Nur ein Sieg aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen – die Champions-League-Teilnahme gerät für Borussia Dortmund weiter in Gefahr. Im Heimspiel gegen Hoffenheim kam der BVB trotz Führung nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Dafür mitverantwortlich war Marvin Hitz. Der Schweizer Goalie, der seinen verletzten Landsmann Roman Bürki vertrat, langte beim 1:2 böse daneben. Er zögerte bei einer Flanke und faustete diese dann an den Körper des Hoffenheimers Ihlas Bebou, von wo der Ball ins Tor ging. Allerdings zeigte Hitz in der Folge auch einige starke Paraden, mit denen er einen weiteren Gegentreffer verhinderte.

Hoffenheim wetterte eine halbe Stunde später über das Tor zum Endstand, das Goalgetter Erling Haaland mit seinem 15. Saisontor erzielte. Im Spielaufbau blieb ein Blauer nach einem Zweikampf liegen. Die Hoffenheimer brachte in Rage, dass der BVB trotzdem weiterspielte – und blendeten vollends aus, dass sie zuvor mehrmals die Gelegenheit besassen, den Ball ins Seitenaus zu spielen. Ein seltsames Rechtsverständnis.

Borussia Dortmund - Hoffenheim 2:2 (1:1)

Tore: 24. Sancho 1:0. 31. Dabbur 1:1. 51. Bebou 1:2. 81. Haaland 2:2. - Bemerkung: Borussia Dortmund mit Hitz und Akanji.

Bayer Leverkusen – Mainz 05 2:2

Bis in die Nachspielzeit sah es nach einem Heimsieg für das favorisierte Leverkusen aus. Doch in der 92. Minute erzielte Kevin Stöger das 2:2 für Mainz, das sich damit im Kampf um den Abstieg einen wertvollen Punkt sicherte. Leverkusen schien mit dem Kopf schon in der Kabine zu sein – auch den Anschlusstreffer kassierte die «Werkself» erst in der 89. Minute.

Bayer Leverkusen - Mainz 2:2 (1:0)

Tore: 14. Alario 1:0. 85. Schick 2:0. 89. Glatzel 2:1. 92. Stöger 2:2. - Bemerkung: Mainz ohne Fernandes (nicht im Aufgebot).

VfB Stuttgart – Hertha BSC 1:1

Nicht vom Fleck kommt Hertha BSC. Der selbsternannte «Big-City-Club» aus Berlin holte im dritten Spiel unter dem neuen und alten Trainer Pal Dardai zwar den ersten Zähler, doch nach Verlustpunkten ist er nun auf dem Barrage-Platz klassiert. Die Bilanz 2021 ist verheerend: Seit dem 3:0 im Jahresauftaktspiel gegen den Tabellenletzten Schalke holte die Hertha in sieben Spielen nur gerade zwei Punkte.

VfB Stuttgart - Hertha Berlin 1:1 (1:0)

Tore: 45. Kalajdzic 1:0. 82. Netz 1:1. - Bemerkung: VfB Stuttgart mit Kobel. (sda)

Union Berlin – Schalke 04

Das Duell der beiden Zürcher Trainer Urs Fischer (Union) und Christian Gross beginnt um 18.30 Uhr. Hier zum Liveticker!

Die Tabelle

