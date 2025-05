Eismeister Zaugg

Junioren-WM: «Operation Wiederaufstieg» wohl in der Schweiz

Nach dem ersten Abstieg seit 19 Jahren ist das Ziel der U18-Junioren klar: Sofortiger Wiederaufstieg in die höchste WM-Kategorie – im eigenen Land.

Klaus Zaugg

Die U18-WM der zweithöchsten Kategorie wird kurzfristig vergeben. Das Turnier ist nicht selbsttragend, sondern wird vom Weltverband (IIHF) subventioniert. Das Prinzip: Je höher das Hockeyinteresse in einem der teilnehmenden Länder, desto eher wird dort auch das Turnier ausgetragen.

Wenn die Schweiz 2026 die U18-WM in der zweithöchsten WM-Kategorie durchführen will, dann wird sie den Zuschlag bekommen. Unser Verband bestätigt das Interesse: «Ja, diese Möglichkeit besteht. Wir prüfen derzeit gemeinsam mit unseren Partnern, ob eine Austragung in der Schweiz realisierbar ist. Ein Heimturnier könnte ein wichtiger Schritt sein, um optimale Voraussetzungen für den angestrebten Wiederaufstieg zu schaffen.»

Die Chancen, dass die «Operation sofortiger Wiederaufstieg» in der Schweiz stattfinden wird, sind also gross. Die Organisation dieser WM wäre auch ein Bekenntnis des Verbandes zum Junioren-Hockey.

Die U18-WM der zweithöchsten Kategorie wird in der letzten April-Woche ausgetragen. Das Turnier mit sechs Nationen (inkl. Schweiz) eignet sich gut für eine nicht in der höchsten Liga vertretene Hockeystadt mit guter Infrastruktur – von Olten über Zuchwil, Chur, Winterthur oder Herisau bis Visp.

2004 und 2006 haben die Schweizer auch im Ausland (in Österreich und Ungarn) den sofortigen Wiederaufstieg geschafft.