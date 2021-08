Sport

Nach geschaffter EL-Quali: Antwerpen-Trainer muss halbnackt zur Pressekonferenz

Auf dramatische Art und Weise qualifizierte sich Royal Antwerpen am Donnerstagabend für die Europa League. Nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel gegen Omonia Nikosia brauchten die Belgier zu Hause einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Erst in der 84. Minute fiel dann das erlösende 2:0 für die Gastgeber.

Nachdem in der Verlängerung keine Tore gefallen waren, musste also das Penaltyschiessen entscheiden. Dort behielt der belgische Vizemeister die Nerven und konnte so das Ticket für die Europa League lösen. Der Jubel nach dem entscheidenden Elfer, den Antwerpens Goalie Jean Butez halten konnte, war riesig.

Trainer Brian Priske, der das Team erst in diesem Sommer übernommen hat, setzte bei der Pressekonferenz noch einen drauf. Er hatte seinen Spielern versprochen, im Falle einer erfolgreichen Qualifikation, ohne Kleider vor die Medien zu treten. Der 44-Jährige hielt Wort und stand der Presse nach dem Sieg nur mit einem Tuch bekleidet Rede und Antwort.

Dort lobte er natürlich seine Mannschaft: «Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt. Wir haben alles gegeben und wurden dafür belohnt. Dieser Erfolg ist für uns sehr wichtig und die Mannschaft hat ihn sich verdient.» Darauf angesprochen, dass seine halbnackten Bilder jetzt um die Welt gehen meinte er nur lachend: «Ja, daran habe ich nicht gedacht.» (nih)

