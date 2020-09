Sport

Fussball

Premier League: Vardy schiesst ManCity im Alleingang ab



Bild: keystone

Vardy schiesst ManCity im Alleingang ab – Tottenham kassiert Last-Minute-Ausgleich

ManCity – Leicester 2:5

Leicester-Stürmer Jamie Vardy hat Manchester City fast im Alleingang abgeschossen. Der 33-jährige Stürmer erzielte zwischen der 37. und 58. Minute einen lupenreinen Hattrick beim 5:2-Auswärtssieg der «Foxes» gegen das Team von Pep Guardiola.

Für den Führungstreffer der «Citizens», bei denen unter anderem Sergio Agüero, Gabriel Jesus, Bernardo Silva und Ilkay Gündogan fehlten, sorgte Ex-Leicester-Profi Riyad Mahrez in der 4. Minute. In der Folge traf Vardy zweimal vom Elfmeterpunkt und einmal per Hacke in der 54. Minute. Die weiteren Tore für das Team von Coach Brendan Rodgers erzielten Joker James Maddison und Youri Tielemans. Neuzugang Nathan Ake traf in der 84. Minute zum zwischenzeitlichen 2:4 aus Sicht des englischen Vizemeisters.

Fünf Gegentore hat Manchester City in der Premier League letztmals in der Saison 2007/08 kassiert; damals wurde der Klub noch nicht mit Geld aus Abu Dhabi finanziert und dümpelte im Mittelfeld der englischen Meisterschaft.

Manchester City - Leicester City 2:5 (1:1)

Tore: 4. Mahrez 1:0. 37. Vardy (Foulpenalty) 1:1. 54. Vardy 1:2. 58. Vardy (Foulpenalty) 1:3. 77. Maddison 1:4. 84. Aké 2:4. 88. Tielemans (Foulpenalty) 2:5.

Tottenham – Newcastle 1:1

Tottenham Hotspur muss sich gegen Newcastle United, das ohne den verletzten Fabian Schär antrat, mit einem 1:1 begnügen. Lucas Moura bringt die «Spurs» in der 25. Minute nach perfektem Zuspiel von Harry Kane in Führung. In der Folge verpassen es die Londoner, aber nachzulegen – Heung-Min Son und Harry Kane lassen gute Möglichkeiten liegen.

So kommt Newcastle kurz vor Schluss doch noch zum Ausgleich – die «Magpies» bekommen in der Nachspielzeit einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen. Callum Wilson tritt an und verwandelt sicher zum 1:1-Untentschieden.

Ludicrous. Utterly ludicrous law exacerbated by VAR. Can we have our game back please? — Gary Lineker (@GaryLineker) September 27, 2020

Nach drei Spielen stehen die «Spurs» erst mit vier Punkten da, das bedeutet Rang 7 für José Mourinho und sein Team. Ebenfalls mit vier Zählern auf Rang neun befindet sich Newcastle United.

Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:1 (1:0)

Tore: 25. Lucas 1:0. 97. Wilson (Foulpenalty) 1:1.

Bemerkung: Newcastle United ohne Schär (verletzt). (pre/sda)

Die Tabelle:

