WM 2026: Christian Eriksen bricht bei Dänemark-Testspiel erneut zusammen

Christian Eriksen wollte mit Dänemark an der WM-Endrunde teilnehmen. Bild: keystone

Christian Eriksen bricht bei Dänemark-Testspiel erneut zusammen

Grosse Sorgen um Christian Eriksen: Der Kapitän der dänischen Nationalmannschaft ist bei einem Testspiel gegen die Ukraine am frühen Sonntagabend auf dem Feld zusammengebrochen. Sofort eilten medizinische Kräfte auf das Feld, die Spieler bildeten einen Kreis um den 34-Jährigen.

Mehr «Sport»

In der TV-Übertragung war zu sehen, wie sich Eriksen an den Brustkorb griff und anschliessend bewusstlos zu Boden ging. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen, weitere Bilder aus dem Stadion wurden nicht mehr gezeigt.

Inzwischen teilte der dänische Fussballverband mit, dass Eriksen bei Bewusstsein sei. Sein Zustand sei den Umständen entsprechend stabil. Weitere Angaben machten die Verantwortlichen zunächst nicht. Nach einer ersten Behandlung konnte der 34-Jährige das Spielfeld jedoch wieder auf eigenen Beinen verlassen und zu einem bereitstehenden Krankenwagen gehen. Das Spiel wurde beim Stand von 2:1 für Dänemark endgültig abgebrochen.

Bild: x.com/dbulandshold

Für viele Fussballfans weckt der Vorfall Erinnerungen an die Europameisterschaft 2021. Damals erlitt Eriksen im Gruppenspiel gegen Finnland einen Herzstillstand und musste auf dem Platz wiederbelebt werden. Anschliessend erhielt er einen implantierbaren Defibrillator.

Der mittlerweile 34-Jährige stand zuletzt beim VfL Wolfsburg unter Vertrag und war mit dem Klub aus der Bundesliga abgestiegen. (mke)