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UEFA beschliesst WM-Boykott als Reaktion auf FIFA-Pläne

FILE - FIFA President Gianni Infantino speaks during a news conference at the stadium in Mexico City, Wednesday, June 10, 2026, a day before the opening FIFA World Cup match between Mexico and South A ...
Dieses Mal ist FIFA-Präsident Gianni Infantino wohl zu weitgegangen.Bild: keystone

Europäische Fussballverbände beschliessen WM-Boykott als Reaktion auf FIFA-Pläne

30.07.2026, 17:1930.07.2026, 17:48

Die UEFA hat einen Boykott aller FIFA-Wettbewerbe beschlossen. So werden die Nationalteams der 55 Mitgliedsverbände nicht an den vom Weltverband organisierten Wettbewerben teilnehmen, solange die FIFA ihr Vorhaben nicht begrabe. Das betrifft auch die Weltmeisterschaften der Frauen und der Männer. Dies teilte der europäische Kontinentalverband am Donnerstagnachmittag mit.

Die FIFA hatte am Dienstag bekanntgegeben, Teile der kommerziellen Rechte an Fussball-Weltmeisterschaften sowie der Klub-Weltmeisterschaften sowohl bei den Männern als auch den Frauen an private Investoren verkaufen zu wollen. Dazu werde ein neues Unternehmen gegründet, das diese Rechte hält und an dem auch die nationalen Verbände beteiligt würden. Infantino versuchte die Zustimmung einer Mehrheit der 211 Mitgliedsverbände angeblich auch mit einer Zahlung von jeweils 40 Millionen Dollar (rund 33 Millionen Franken) zu erlangen. Wer sich gegen die Pläne stellt, erhalte diese Zahlung nicht, hiess es.

Beim europäischen Kontinentalverband sorgte das Vorhaben sofort für grosse Empörung. Schon in einem ersten Statement erklärte die UEFA, dass damit eine Grenze überschritten werde, «welche die für den Fussball verantwortlichen Institutionen niemals überschreiten dürften». Der Fussball stehe der FIFA nicht zum Verkauf. Am gestrigen Mittwoch legte der Verband nach einer Notfallsitzung nach: «Die FIFA kann den Sport nicht weiter dafür benutzen, um sich selbst und ihre Freunde zu bereichern.»

Infantino verteidigte den geplanten Einstieg privater Investoren hingegen als «einmalige Chance, die weltweite Entwicklung des Fussballs deutlich zu beschleunigen». Bei der UEFA sorgte das aber nicht für ein Umdenken. Stattdessen folgte nun der Entscheid zum Boykott.

Damit kommen Infantino und die FIFA ziemlich in die Bredouille. Schliesslich betrifft der Boykott nicht nur die nächste WM der Männer im Jahr 2030, sondern auch die WM der Frauen im nächsten Jahr in Brasilien. Elf der Teilnehmer kommen aus Europa, die Qualifikation ist längst im Gange. Bei der letzten Austragung setzte sich im Final Spanien gegen England durch. Beide wären im Falle eines Boykotts nicht dabei.

Bei den Männern ist die Dominanz Europas schon lange nicht mehr zu übersehen. Fünf der letzten sechs Weltmeister kommen von der UEFA, bei der WM 2026 in Nordamerika waren sechs Viertelfinalisten europäisch. Seit 1950 gab es keinen WM-Final mehr ohne europäische Beteiligung. Auch der FIFA dürfte bewusst sein, dass eine Weltmeisterschaft ohne die europäischen Topnationen wie Spanien, England oder Frankreich deutlich an Attraktivität verlieren würde. (nih)

«Sagt alles über den Plan»: UEFA schiesst erneut gegen FIFA – auch die Spieler wehren sich
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001243.3e08972a@apple
30.07.2026 17:23registriert Juli 2024
Eier! Wir brauchen Eier! ⚽️👍🏻
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jayfresh
30.07.2026 17:24registriert Januar 2024
starkes Zeichen! Jetzt nicht klein beigeben!
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pfffffffff
30.07.2026 17:25registriert Januar 2017
Oh, wie erfreulich. Ich traue Infantino zu, dass er einfach ohne Europa weiter macht mit seinen Plänen. Gier ist unersättlich!
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