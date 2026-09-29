Im neuen Game EA FC 27 tauchen Spielerinnen in Unterwäsche auf
Kurz nach dem Start von EA Sports FC 27 hat ein Grafikfehler Aufsehen erregt: Weibliche Spielerinnen und Managerinnen erscheinen in einigen Animationsszenen nur in Unterwäsche. Nutzer haben Clips und Screenshots des Bugs in den sozialen Medien geteilt.
Der Fehler trat während der dreitägigen Early-Access-Phase auf, in der Vorbesteller das Spiel vor dem offiziellen Release spielen konnten. In kursierenden Aufnahmen ist eine Spielerin in schwarzem BH und Slip in einer Kabinenanimation zu sehen – umgeben von vollständig ausgerüsteten männlichen Mitspielern.
'Bug do biquíni' em EA Sports FC 27 mostra mulheres seminuas no jogohttps://t.co/w7PJRMp9Qg pic.twitter.com/oIRi778uMo— VOXL (@voxeloficial) September 21, 2026
Weibliche Managerinnen sollen beim Torjubel oder beim Auswechseln von Spielern ebenfalls in Unterwäsche erschienen sein. Als Ursache gilt ein Ladefehler bei den Spielkleidungen der Figuren. Fans der Videospielreihe reagierten teilweise empört. «Der Staat soll dieses perverse Unternehmen namens EA vor Gericht stellen», schrieb ein Nutzer auf X.
Andere reagierten mit süffisanten Einordnungen. «Es ist klar, warum FC 27 ab 16 Jahren freigegeben ist», kommentierte eine Person. Eine andere meinte: «Zumindest kann man nicht sagen, dass es dasselbe Spiel wie letztes Jahr ist – diesen Fehler gab es da nicht, also ist es ein neues Spiel.»
Nutzer melden weitere Fehler im Videospiel
Neben dem Unterwäsche-Glitch haben Spieler weitere Fehler gemeldet. Im Karrieremodus sollen Spieler Transferanfragen gestellt haben, nachdem sie nur wenige Partien auf der Bank gesessen hatten. Als Beispiel kursierte der Fall von Tottenhams Mohammed Kudus: Er soll trotz niedriger Ausdauer nach einigen Bankauftritten einen Abgang gefordert haben. Weitere Nutzer berichteten von Einwechselspielern, die sich selbst neu anordneten, sowie von zu glänzenden Trikots.
A bizarre bug in EA Sports FC 27 is causing NPC's wearing underwear to randomly appear across the game.— Moon Media (@MoonMediaTeam) September 21, 2026
The characters can reportedly be seen on the pitch, on the substitutes’ bench, and even in team dressing rooms. The cause is currently unclear. pic.twitter.com/f1DCNOUDaR
EA Sports hat bereits einen Patch in Version 1.0.1 veröffentlicht, der acht Fehlerbehebungen und Anpassungen umfassen soll. Eine Stellungnahme zu den gemeldeten Bugs steht laut «The Sun» noch aus. (ram/t-online)