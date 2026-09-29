Er ist der neue FCB-Trainer: Slavisa Jokanovic. Bild: keystone

FCB-Trainer muss sich für Russland-Job verteidigen – zuvor schiesst Degen gegen Medien

Mit Slavisa Jokanovic bricht beim FC Basel eine neue Zeitrechnung an. Der 58-Jährige fordert von seinem Team erst mal grossen Kampf und eine stabile Defensive. Zuvor äusserte sich Präsident David Degen unter anderem zur Kritik aus den Medien.

Niklas Helbling Folge mir

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In einer zweiteiligen Medienkonferenz des FC Basel wurde am heutigen Dienstagvormittag der neue Trainer Slavisa Jokanovic vorgestellt. Neben dem 58-Jährigen sass Andreas Herrmann, der als technischer Leiter für die Trainersuche verantwortlich war. Zuvor hatte sich Präsident David Degen den Fragen der Journalistinnen und Journalisten gestellt. Hier gibt es die wichtigsten Aussagen:

Slavisa Jokanovic

Der serbisch-spanische Doppelbürger schwärmte zu Beginn von der Möglichkeit, die sich ihm hier biete. Der FC Basel sei ein grosser Klub, den jeder kenne. Gleichzeitig weiss er: «Wir müssen uns in allen Bereichen verbessern. Ich bin hierhergekommen, um hart zu arbeiten und das Team voranzubringen.»

Slavisa Jokanovic hat klare Vorstellungen für den FC Basel. Bild: keystone

Jokanovic weiss auch schon, wie er das hinkriegen kann. «Wir müssen vorsichtig und clever sein. Fussball ist nicht Boxen, kein Einzelsport. Unser erstes Ziel muss es sein, organisierter zu sein», so der frühere defensive Mittelfeldspieler. «Wir müssen aggressiver und solidarischer sein. Dann können wir die nächsten Schritte gehen und besseren Fussball spielen», sagt Jokanovic.

Obwohl sein Vertrag nur bis Saisonende läuft, sieht der 65-fache jugoslawische Nationalspieler das Ganze nicht als kurzfristiges Projekt. «Wenn der Klub mit meiner Arbeit zufrieden ist und ich mich hier wohlfühle, bleibe ich gerne länger. Ich möchte nicht nur ein Jahr hier sein.» Jedoch wolle er beiden Seiten die Möglichkeit geben, sich erst kennenzulernen und zu beurteilen. «Ich will den Respekt der Leute hier gewinnen», erklärte Jokanovic, der von sich aus den Wunsch äusserte, einen kurzfristigen Vertrag zu unterschreiben. Basel habe ihm ein Angebot mit einer längeren Laufzeit gemacht.

Ein Thema war auch Jokanovics Vergangenheit als Trainer von Dynamo Moskau. Wenige Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine heuerte er im Juni 2022 dort an. Nun sagt Jokanovic dazu: «Ich bin nach Basel gekommen, um den Klub besser zu machen. Dasselbe habe ich mir bei Dynamo Moskau vorgenommen. Ich war nicht in politische Themen involviert.» Er sei kein Politiker und möchte deshalb nicht über Politik reden, so Jokanovic.

Im Juni 2022 heuerte Slavisa Jokanovic bei Dynamo Moskau an. Bild: www.imago-images.de

Ansonsten sieht Jokanovic seine vielen Engagements in unterschiedlichen Ländern vor allem als Vorteil. «Ich mag es, mit verschiedenen Menschen in verschiedenen Teilen der Welt zu arbeiten. Diese Erfahrungen machen mich zu einem reichen Mann», sagt er darüber. Es helfe ihm auch, sich so schnell wie möglich anzupassen. «Ich habe nicht lange Zeit, sondern muss schnell bereit sein und liefern.»

Andreas Herrmann

Dies sieht auch der technische Leiter Andreas Herrmann so. Er war federführend bei der Trainersuche und sagt: «Wir sind schnell zur Übereinkunft gekommen, dass Slavisa für uns der richtige Mann ist. Er hat nicht nur Titel gewonnen, sondern auch bewiesen, dass er krisenresistent ist und Klubs aus schwierigen Situationen herausführen kann.»

Andreas Herrmann (l.) mit dem neuen FCB-Trainer. Bild: keystone

Die Verhandlungen mit dem Nachfolger von Stephan Lichtsteiner seien relativ einfach und sehr professionell gelaufen. Herrmann und die weiteren Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Valentin Stocker seien dazu nach Madrid gereist, wo Jokanovic lebt. «Er hat uns um einen Einjahresvertrag gebeten und einige Zugeständnisse gemacht – auch finanzieller Natur –, um uns dieses Engagement zu ermöglichen», berichtete der 35-jährige Deutsche.

David Degen

Im ersten Teil der Medienkonferenz äusserte sich Präsident David Degen zu verschiedenen Themen. Unter anderem wurde er auf einen Artikel der CH-Media-Zeitung BZ Basel angesprochen. In diesem wurde Degen dafür kritisiert, mit seinem System der vielen Spielerwechsel für einen Mangel an Identifikation der Fans mit dem Team zu sorgen. Der FCB-Präsident wollte dies nicht auf sich sitzen lassen.

«Seit fünf Jahren gibt es eine Fehde gegen mich, vermutlich auch persönlicher Natur», erklärte Degen und bezeichnete die Kritik als Polemik. Gegenwind verspüre er nicht. «Ich weiss auch gar nicht, wieso solcher aufkommen sollte. Wir sind finanziell stabil, in Basler Händen und absolut transparent», stellt Degen klar und fügt an: «Die Leute müssen endlich verstehen, dass wir keine Geldmaschine sind und keinen Mäzen im Hintergrund haben. Wir müssen mindestens eine schwarze Null schreiben.» Er und seine Mitbesitzer hätten den Klub mit dem Rücken zur Wand übernommen und das interne Chaos beseitigt.

FCB-Präsident David Degen versteht die Kritik aus den Medien nur zum Teil. Bild: keystone

Um den Klub finanziell zu stabilisieren, seien auch Transfereinnahmen notwendig. Degen verteidigt die vielen Spielerwechsel deshalb: «Die Super League ist eine Ausbildungsliga und der FCB muss da seinen Platz finden. Wir scouten anders als andere Klubs und haben deshalb Spieler hier, die Begehrlichkeiten wecken. Daran kann ich nichts ändern, das ist der Markt!» Der Klub wolle auch Stabilität, jedoch sei es in der heutigen Zeit schlicht nicht mehr möglich, Spieler mit einer gewissen Qualität mehrere Saisons beim FC Basel zu halten.

Dass von einer Entfremdung der Fans vom Team berichtet wird, könne Degen trotzdem nicht nachvollziehen. Aus seiner Sicht ist klar: «Ich weiss nicht, woher ich die Spieler mit rotblauer DNA herbekommen soll.» Dann kam der 43-Jährige noch einmal auf den zu Beginn der Medienkonferenz erwähnten Artikel zurück: «Ich stelle mich sachlicher Kritik, aber gewisse Herren führen eine persönliche Fehde gegen mich und alles, was da geschrieben wird, stimmt einfach hinten und vorne nicht.»

Degen äusserte sich auch nochmal zur Personalie Lichtsteiner. Dass der kürzlich entlassene Trainer überhaupt noch als FCB-Trainer in die neue Saison gehen durfte, habe einzig am Vereinspräsidenten gelegen. «Ich habe ihm im Januar versprochen, dass er mindestens eine Vorbereitung bekommt. Ich stand im Sommer als einziger noch hinter ihm», so Degen. Er habe immer daran geglaubt, dass Lichtsteiner die Kurve kriege. «Am Schluss hat dann aber zu viel nicht gepasst, weshalb wir zum Entscheid gekommen sind, uns von ihm zu trennen.»

Stephan Lichtsteiner wurde Anfang September entlassen. Bild: keystone

Nun soll es der erfahrenere Slavisa Jokanovic richten. Bei dessen Einstellung sei Degen nicht involviert gewesen, doch zeigte er sich überzeugt davon, dass der 58-Jährige die richtige Lösung in der aktuellen Situation des FC Basel ist. Nach neun Partien stehen die Basler mit 13 Punkten auf dem vierten Platz. Jedoch beträgt der Rückstand auf Leader Lugano bereits zwölf Punkte, auch YB und Sion sind auf sechs Zähler enteilt.

«Unsere Bilanz entspricht nicht unseren Ansprüchen», stellte Degen klar und fügte an: «Ich bin überzeugt, dass das Team die Qualität hat, um in den Top 3 mitzuspielen. Aber jetzt soll der Trainer erst einmal anfangen zu arbeiten und dann sehen wir weiter.» Bis zum nächsten Pflichtspiel haben Jokanovic und das Team beinahe zwei Wochen, um sich aneinander zu gewöhnen. Am Sonntag, den 11. Oktober, reist der FCB zum Auswärtsspiel nach Vaduz.

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