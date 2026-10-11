GC verliert das erste Spiel mit dem neuen Trainer Olaf Janssen. Bild: keystone

Der neue GC-Trainer ist trotz Niederlage stolz: YB sichert sich im Letzigrund drei Punkte

Beim Einstand des deutschen Trainers Olaf Janssen setzt es eine Heimniederlage der Grasshoppers ab. Die Zürcher verlieren gegen YB mit 0:2.

Mehr «Sport»

Mit zwei Niederlagen und insgesamt zehn Gegentoren hatte sich GC vor drei Wochen in die Länderspielpause verabschiedet. Für Peter Zeidler waren es die letzten zwei Partien als Coach der Zürcher gewesen. Sein Nachfolger setzte seinen Fokus bei der Premiere im Letzigrund auf die defensive Stabilität. Das ging eine Halbzeit lang gut. Mit einer kompakten, zum Teil sechs Spieler umfassenden Abwehrreihe machte der Gastgeber den Bernern das Leben schwer.

Nach der Pause fielen aber die Tore, die sich schon zuvor immer deutlicher angekündigt hatten. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit trafen Samuel Essende und Cédric Zesiger innerhalb weniger Sekunden jeweils die Torumrandung. Kurz nach Wiederanpfiff folgte der Berner Doppelschlag durch die zwei besten Torschützen: Essende erzielte nach einem starken Pass von Isaac Schmidt mit einem Schlenzer sein elftes Saisontor, und Christian Fassnacht erhöhte drei Minuten später auf 2:0. Danach hatte der Favorit recht leichtes Spiel, die Führung über die Zeit zu bringen.

Kurz nach der Pause traf YB zweimal. Bild: keystone

Erst zum zweiten Mal steht YB nach den ersten zehn Spielen in der Super League ohne Niederlage da. Für den guten Saisonstart ist in erster Linie die Offensive verantwortlich, in der Essende herausragend agiert. Der ehemalige Junior von Paris Saint-Germain befindet sich seit Ende der letzten Saison in überragender Form. In den letzten 13 Partien erzielte der kongolesische Internationale 16 Tore und lieferte 3 Assists. In dieser Zeitspanne blieb er nur in einem einzigen Spiel ohne Torbeteiligung.

Am nächsten Wochenende geht es für YB und GC im Cup weiter. Die Berner treffen auf den Erstligisten Taverne, während die Zürcher in Grenchen beim interregionalen Zweitligisten gastieren.

Das sagt der neue GC-Trainer Janssen zum Spiel: «Es war klar, dass es eine Herkulesaufgabe wird. Die Vorbereitung war für mich wichtig, auch um zu sehen, dass die Mannschaft bereit ist. Wenn ich die 90 Minuten anschaue, bin ich richtig stolz. Ich finde, dass ich angekommen bin. Wir liessen uns nach dem 2:0 nicht unterkriegen und ich bin zufrieden.»

Die erste Halbzeit war sehr umkämpft. Bild: keystone

Grasshoppers - Young Boys 0:2 (0:0)

7339 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 49. Essende (Schmidt) 0:1. 52. Fassnacht 0:2.

Grasshoppers: Hübel; Stroscio, Bettkober (77. Mikulic), Pllana, Rissi; Goudmijn (67. Morandi), Guibelalde (63. Sahin), Abrashi; Clemente (46. Muci), Lee Young-Jun (46. Arigoni), Krasniqi.

Young Boys: Keller; Blum (67. Bukinac), Lauper, Zesiger, Schmidt; Gigovic (67. Jenz), Fernandes; Fassnacht (84. Sène), Sanches, Virginius (30. Guirassy); Essende (84. Etoski).

Verwarnungen: 17. Gigovic, 26. Blum, 35. Zesiger, 76. Fernandes, 91. Stroscio.(riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste