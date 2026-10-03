Olaf Janssen ist der neue Trainer vom Grasshopper Club Zürich. Bild: www.imago-images.de

El-Mala-Entdecker und Schweizer Vergangenheit – das ist der neue GC-Trainer Janssen

Der Grasshopper Club Zürich verpflichtet mit Olaf Janssen erneut einen Trainer aus Deutschland. Seine bisherige Trainerkarriere spielte sich nur im eigenen Land ab und als Chefcoach kam er noch nicht über die 2. Bundesliga. Trotzdem hat er bereits seine Spuren hinterlassen und auch eine deutsche Zukunftshoffnung entdeckt.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Nach Tomas Oral, Gerald Scheiblehner, Gernot Messner und Peter Zeidler steht mit Olaf Janssen schon wieder ein Trainer bei GC an der Seitenlinie, der entweder aus Deutschland oder Österreich ist.

Der 59-Jährige ist in der Schweiz bisher ein unbeschriebenes Blatt, obwohl er in seiner Spielerkarriere vor seinem Rücktritt noch einige Spiele für die AC Bellinzona bestritt. In der Bundesliga lief er insgesamt über 200 Mal für den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt auf.

Als Spieler trug Janssen auch das Trikot von Eintracht Frankfurt. Bild: imago

Seine Laufbahn als Trainer spielte sich bisher aber mehrheitlich in den unteren deutschen Ligen ab. Seine letzte Station verlief beim SV Sandhausen in der Regionalliga Südwest eher enttäuschend und er wurde im März dieses Jahres nach neun Monaten wieder entlassen.

Zuvor war Janssen aber über viereinhalb Jahre Trainer beim Drittligisten Viktoria Köln und entschied sich dann, selbständig sein Amt im Sommer 2025 abzulegen. Mit der Viktoria, wo er bereits 2018 für ein halbes Jahr an der Seitenlinie stand, konnte er fünfmal den Landespokal-Mittelrhein gewinnen und qualifizierte sich dadurch mehrmals für den DFB-Pokal. 2023 gelang Köln die Überraschung, als in der ersten Runde Bundesligist Werder Bremen besiegt wurde.

Entdecker und Förderer von El Mala

Ein weiterer Erfolg von Janssen war aber die Entdeckung und Förderung von Said El-Mala. Auf Vorschlag des damaligen U19-Trainers Marian Wilhelm nahm er den jungen El-Mala Anfang 2024 mit ins Trainingslager. Zuerst wollte der Verein die Flugkosten für den Youngster aber nicht übernehmen und Janssen musste nachhaken, damit El-Mala doch mitfliegen konnte. «Er zeigte ein fantastisches Trainingslager und dann war schnell klar, der geht nicht mehr zurück in die U19, sondern bleibt bei mir», erzählte Janssen in einem Interview mit Magenta Sport.

Janssen gilt als Entdecker von Said El Mala. Bild: www.imago-images.de

Nach eineinhalb starken Jahren bei der Viktoria wechselte El Mala im Sommer 2025 dann zum 1. FC Köln und sammelte gleich in der ersten Bundesliga-Saison 18 Skorerpunkte. Mittlerweile hat der Flügelspieler bereits einen Marktwert von 50 Millionen Euro und im vergangenen Transferfenster waren mehrere Klubs daran interessiert, El Mala zu verpflichten.

Zumindest als Assistenztrainer von Bruno Labbadia war Janssen schon in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg und Hertha BSC aktiv. Auch in der 2. Bundesliga stand Janssen schon an der Seitenlinie. Nun steht für den gebürtigen Krefelder das erste Auslandsabenteuer an.

Auch Ex-Trainer Oral war bei Sandhausen

Gutes Omen oder nicht: Auch Tomas Oral, welcher vor knapp zwei Jahren zu GC wechselte, war vor dem Job beim Schweizer Rekordmeister Trainer vom SV Sandhausen. Oral konnte den Abstieg in der Barrage gegen Aarau gerade noch verhindern, aber sein Vertrag bei den Hoppers wurde nicht verlängert. Auch das Arbeitspapier von Janssen ist vorerst nur bis zum Ende der laufenden Saison gültig.

Tomas Oral konnte bei GC den Abstieg vor eineinhalb Jahren verhindern. Bild: keystone

Das erste Spiel mit GC findet am Sonntag in einer Woche statt. Dann sind die Berner Young Boys im Zürcher Letzigrund zu Gast. Die Hoppers befinden sich nach neun Spieltagen auf dem zehnten Platz und haben nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als Schlusslicht Lausanne.