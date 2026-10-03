Der 59-jährige Deutsche übernimmt die erste Mannschaft mit sofortiger Wirkung. bild: gc

Olaf Janssen folgt bei GC auf Peter Zeidler

Die Grasshoppers werden weiterhin vom einem Deutschen trainiert. Olaf Janssen folgt beim Rekordmeister auf Peter Zeidler.

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Olaf Janssen wird neuer Cheftrainer beim Grasshopper Club Zürich. Das gibt der Verein am Samstagmorgen bekannt. Der 59-jährige Deutsche übernimmt die erste Mannschaft mit sofortiger Wirkung.

Janssen bringt umfangreiche Trainererfahrung aus dem deutschen Fussball mit. Zuletzt stand er beim SV Sandhausen an der Seitenlinie. Davor war er viereinhalb Jahre lang bei Viktoria Köln tätig, wo er zum dienstältesten Cheftrainer der dritten deutschen Profi-Liga wurde, viermal den Mittelrheinpokal gewann und zahlreichen Nachwuchsspielern ihr Debüt in der ersten Mannschaft ermöglichte.

Zu seinen früheren Stationen als Cheftrainer zählen der FC St. Pauli und Dynamo Dresden. Zudem war er als Co-Trainer in der Bundesliga bei Hertha BSC, dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart tätig. Als Spieler absolvierte Janssen mehr als 300 Pflichtspiele in der Bundesliga, unter anderem für den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt. Seine aktive Spielerkarriere beendete er beim AC Bellinzona.

In der Mitteilung schreibt der Club:

«Die Verpflichtung von Olaf Janssen passt zur sportlichen Ausrichtung und Methodik des Grasshopper Club Zürich. Seine Erfahrung in der Spielerentwicklung, im Aufbau einer starken Mannschaftskultur und in der Zusammenarbeit innerhalb einer sportlichen Organisation passt genau zu diesem Ansatz.»

GC setze auf «proaktiven, offensiven Fussball, individuelle Spielerentwicklung und einen klaren Weg für junge Talente». Janssen teile diese Philosophie und «hat im gesamten Prozess ein klares Bekenntnis gezeigt, eng mit dem bestehenden technischen Staff und der sportlichen Organisation des Vereins zusammenzuarbeiten, um diese Identität beim Grasshopper Club Zürich mitzugestalten».

Janssen selbst sagt:

«Der Grasshopper Club Zürich ist ein Verein mit grosser Tradition und einer klaren Vorstellung davon, wie er sich sportlich entwickeln möchte.»

Er habe in seinen bisherigen Stationen «gelernt, wie wichtig klare Strukturen und eine konsequente Entwicklungsarbeit für nachhaltigen Erfolg sind». Diesen Weg wolle er nun weitergehen. (hkl)