Die Schweiz schlägt an der Heim-EM Kroatien und steht in der Hauptrunde Bild: keystone

Die Handball-Nati der Frauen schlägt Kroatien und steht erstmals in der EM-Hauptrunde

Die Schweizer Frauen sind an der Heim-EM in Basel weiterhin im Rennen. Sie gewinnen das letzte Gruppenspiel gegen die Kroatinnen 26:22 (16:10). Somit steht das Team von Trainer Knut Ove Joa und nicht Kroatien in der Hauptrunde in Wien.

Gautschi mit dem Monsterblock. Video: SRF

In der St. Jakobshalle legten die Schweizer Frauen einen formidablen Start hin und führten 16:7. Sie gerieten nach der Pause nochmals unter Druck, fanden aber in der Schlussphase wieder ins Spiel.

Noch nie haben es die Schweizer Handballerinnen in die Top 12 Europas geschafft. (abu/sda)

