Jalen Williams überstrahlt gar SGA – Thunder gehen in NBA-Finals in Führung

The Sky is the Limit – die grössten NBA-Spieler aller Zeiten

1 / 14 The Sky is the Limit – die grössten NBA-Spieler aller Zeiten Der bisher grösste aktive NBA-Spieler: Gheorghe Muresan (Rumänien), 2,31 m. Spielte für: Washington Bullets, New Jersey Nets quelle: ap / chris pizzello